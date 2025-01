Prešovský kraj spustil výzvu na riešenie potravinovej dostupnosti

Prešov 15. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil výzvu zameranú na riešenie potravinovej dostupnosti. Jej cieľom je priniesť predaj základných potravín do obcí bez kamennej predajne. Samosprávy na zabezpečenie tejto služby môžu získať dotáciu do výšky 500 eur ročne. Celková alokácia výzvy je takmer 49.000 eur. Žiadosti o grant kraj prijíma do 31. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Spusteniu nového programu podľa nej predchádzal rozsiahly dotazníkový prieskum, ktorý kraj zrealizoval v minulom roku a oslovil v ňom 511 obcí do 1000 obyvateľov s otázkou ich potravinovej dostupnosti.



"Získané dáta potvrdili, že až v 121 obciach PSK nie je k dispozícii kamenná alebo pojazdná predajňa potravín. Ide celkovo o 25.000 obyvateľov, ktorí sú odkázaní na ich zásobovanie prostredníctvom iných ľudí. Záujem o službu pojazdnej predajne napokon deklarovalo 182 obcí, a to vrátane tých, ktoré už kamennú predajňu majú alebo do nich jazdí ambulantná, avšak s nedostatočným základným sortimentom. Kraj následne program Výzva riešenie potravinovej dostupnosti spustil 1. januára," uviedla Jeleňová.



V rámci podmienok výzvy je poskytovateľ povinný poskytovať službu danej obci v odporúčanej frekvencii dvakrát týždenne, v rozsahu maximálne 100 dní, a to v období od januára do októbra tohto roka. Poskytovať sa má na jednom vopred určenom mieste v intraviláne obce na dobu minimálne 15 minút.



"Obyvateľom obcí majú byť cez ambulantný predaj konkrétne poskytované základné potraviny, ako sú chlieb, pečivo, mäsové výrobky, ovocie a zelenina, ďalej sortiment základnej osobnej hygieny, presnejšie mydlá, šampóny a zubné pasty, ako aj základná drogéria - pracie prášky či čistiace prostriedky," povedala Jeleňová.



Programom chce kraj podľa jej slov prispieť k systematickej a koordinovanej podpore rozvoja vidieka a zlepšeniu dostupnosti k základným potravinám v malých obciach kraja. Ďalším cieľom je zvýšenie kvality života na vidieku v obciach špecifických svojou lokalizáciou, počtom obyvateľov a štruktúrou demografickej skladby populácie.



"Výzva na riešenie potravinovej dostupnosti je súčasťou trojice tohtoročných programov grantovej schémy PSK, v rámci ktorých sa v regiónoch na zmysluplné projekty prerozdelí až 2,4 milióna eur," dodala Jeleňová.



Žiadatelia o dotácie nájdu všetky potrebné informácie na webstránke kraja.