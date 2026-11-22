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PSK obnovil cestu v časti Veľkého Šariša Kanaš za takmer 78.000 eur
Súčasťou stavebných prác bolo odfrézovanie pôvodných vrstiev vozovky a následné položenie nového asfaltového povrchu.
Autor TASR
Veľký Šariš 22. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) dokončil opravu úseku cesty tretej triedy v mestskej časti Veľkého Šariša Kanaš. Celkové náklady dosiahli takmer 78.000 eur, financovanie išlo z krajského rozpočtu. Informoval o tom Úrad PSK.
„Pôvodný povrch komunikácie prešiel komplexnou opravou obrusnej vrstvy, ktorej cieľom bolo zlepšiť technický stav vozovky a zabezpečiť komfortnejší prejazd,“ uviedla krajská samospráva.
Súčasťou stavebných prác bolo odfrézovanie pôvodných vrstiev vozovky a následné položenie nového asfaltového povrchu. Zhotoviteľ upravil aj 29 uličných vpustí a kanalizačných poklopov, ktoré bolo potrebné prispôsobiť novej úrovni vozovky. Záver prác zahŕňal aj utesnenie dilatačných škár špeciálnou zálievkou, ktorá pomáha chrániť konštrukciu vozovky pred prenikaním vody a poškodzovaním.
Celková dĺžka opraveného úseku predstavuje 862 metrov a plocha obnovenej vozovky viac ako 5500 štvorcových metrov.
Oprava v Kanaši je podľa kraja súčasťou širšieho úsilia o postupné zlepšovanie stavu regionálnych ciest druhej a tretej triedy.
„Pôvodný povrch komunikácie prešiel komplexnou opravou obrusnej vrstvy, ktorej cieľom bolo zlepšiť technický stav vozovky a zabezpečiť komfortnejší prejazd,“ uviedla krajská samospráva.
Súčasťou stavebných prác bolo odfrézovanie pôvodných vrstiev vozovky a následné položenie nového asfaltového povrchu. Zhotoviteľ upravil aj 29 uličných vpustí a kanalizačných poklopov, ktoré bolo potrebné prispôsobiť novej úrovni vozovky. Záver prác zahŕňal aj utesnenie dilatačných škár špeciálnou zálievkou, ktorá pomáha chrániť konštrukciu vozovky pred prenikaním vody a poškodzovaním.
Celková dĺžka opraveného úseku predstavuje 862 metrov a plocha obnovenej vozovky viac ako 5500 štvorcových metrov.
Oprava v Kanaši je podľa kraja súčasťou širšieho úsilia o postupné zlepšovanie stavu regionálnych ciest druhej a tretej triedy.