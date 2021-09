Očkovacie centrum v Prešove bude po novom v priestoroch SOŠ technickej

Prešov 3. septembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj presúva svoje veľkokapacitné očkovacie centrum v Prešove. Od soboty už očkovací tím na Okružnej ulici v Prešove verejnosť nenájde. Po novom bude fungovať v spoločenskej miestnosti na SOŠ technickej na Volgogradskej 1 v Prešove. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



PSK pristúpil k zmene na základe nižších kapacitných nárokov. Takisto chcel umožniť žiakom Hotelovej akadémie na Baštovej ulici plnohodnotné hodiny telesnej výchovy.



„V nových priestoroch budú očkovať už len štyri očkovacie tímy namiesto pôvodných desiatich. Prvé očkovanie tu prebehne v sobotu (4. 9.) od 8.00 h do 16.00 h vakcínou Janssen. Kraj má k dispozícii 650 jednodávkových vakcín," uviedla Heilová.



Kraj pokračuje s očkovaním aj v obchodných centrách. V nedeľu (5. 9.) bude očkovať v obchodnom centre (OC) na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove a v popradskom OC na Dlhých Honoch. V obidvoch centrách bude očkovať od 10.00 h do 18.00 h. Pripravených má po 300 vakcín od spoločnosti Johnson&Johnson.



Do terénu vyrazí aj výjazdová očkovacia služba. V utorok (7. 9.) navštívi mesto Stará Ľubovňa a obec Jakubany, kde zaočkuje zhruba 80 záujemcov vakcínou Janssen. Doposiaľ podal PSK dohromady viac ako 195 000 vakcín.