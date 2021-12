Prešovský kraj spustil akciu Kraj ťa potrebuje na podporu očkovania

Prešov 12. decembra (TASR) - Očkovaciu akciu s názvom "Kraj ťa potrebuje" s podporou známych osobností spustil v nedeľu Prešovský samosprávny kraj (PSK) v prešovskom obchodnom centre. Pripojil sa tak ku kampani ministerstva zdravotníctva Darujme si Vianoce, prebiehajúcu počas nasledujúcich dní. Cieľom je mobilizovať ľudí k očkovaniu a informovať ich o jeho dôležitosti.



Súčasťou aktivít bolo aj odborné poradenstvo, v obchodnom centre zároveň verejnosti sprístupnili výstavu fotografií Jána Štovku Sestry Prešovského kraja, ktorá je venovaná zdravotným sestrám a ich úsiliu pri ochrane zdravia. Samosprávny kraj aktuálne zintenzívnil očkovanie na rôznych miestach vrátane výjazdov mobilnej očkovacej jednotky.



Predseda PSK Milan Majerský vyzdvihol prácu zdravotníkov a záchranárov, ktorí pomáhajú zachraňovať životy chorých, očkovať a celkovo prekonať pandémiu ochorenia COVID-19, a to častokrát na úkor času, ktorý by strávili so svojimi blízkymi. "Im treba poďakovať a keď bude premiér, prezidentka alebo predseda národnej rady raz ďakovať niekomu za to, čo urobil počas tohto roka, tak určite by to mali byť lekári, zdravotníci, záchranári."



Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice a podpredseda PSK Peter Bizovský konštatoval, že nemocnice na Slovensku si počas tretej vlny prešli "peklom", ktoré sa začalo koncom septembra a stupňovalo sa v októbri a novembri. "Šťastie bolo, že časť obyvateľov bola zaočkovaná, lebo pri nezaočkovanosti by kapacity, ako kyslíkových lôžok, tak lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou, neboli stačili a mnohí ľudia by sa do nemocníc nedostali." Tretia vlna je podľa neho už na ústupe. "Ale ak sa k tomu nepostavíme tvárou a nedáme sa zaočkovať, zrejme prídu ďalšie, možno nebudú také kruté, ale pozerajte, kde sa rúti ekonomika, spoločenský, kultúrny život, kam sa rútia spoločenské vzťahy."



Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová poukázala na náročnú prácu sestier a na to, že množstvo ľudí, korí prichádzajú s ochorením COVID-19 do nemocníc v ťažkých stavoch, nie sú zaočkovaní. "Rovnako dostane zdravotnú starostlivosť pacient, či je alebo nie zaočkovaný, ale je veľmi ťažké pozerať sa na ľudí, ktorí majú smrť v očiach a ktorí mohli tejto situácii predísť," povedala Lazorová. Vyzvala tých, ktorí neveria, že pandémia existuje a že očkovanie je prínosom pre zdravie, aby sa prišli pozrieť a pomôcť zdravotníkom do nemocníc ako dobrovoľníci.



Podporu očkovaniu na akcii vyjadrili aj štátny tajomník rezortu zdravotníctva Kamil Száz či generálny manažér hádzanárov Tatrana Prešov Miroslav Benický.