Prešovský kraj od vlády očakáva odpustenie pôžičky i financie na školu

Kamenica nad Cirochou 23. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) požaduje od vlády odpustenie pôžičky na cesty, dofinancovanie školy i rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. Pred utorkovým výjazdovým rokovaním vlády v Kamenici nad Cirochou v okrese Humenné to uviedol predseda PSK Milan Majerský.



"Jednak sú to pôžičky na cesty, ktoré by sme boli veľmi radi, ak by nám boli odpustené. PSK sa to týka vo výške 12 miliónov eur. Potom máme vybudovanú hokejovú akadémiu alebo strednú športovú školu, pri ktorej je hokejová akadémia v Poprade, a bolo nám sľúbené ešte v predchádzajúcej vláde, že nám to bude vyfinancované. Ide o výšku zhruba päť miliónov eur a, samozrejme, máme požiadavku aj na dofinancovanie 1,6 milióna eur MMUAW v Medzilaborciach," povedal Majerský.



Zároveň spomenul 800.000 eur pre ľudí, ktorí boli poznačení zemetrasením na východe Slovenska. "Zosumarizovali sme všetky škody všetkých poškodených. Ide o to, aby nám tieto finančné prostriedky pre týchto ľudí boli nejakým spôsobom sanované, či už priamo cez Nadáciu PSK pre podporu rodiny, alebo pre konkrétnych ľudí v rámci ministerstva financií," doplnil Majerský.



Ako povedal, doteraz boli zo strany štátu poskytnuté finančné prostriedky zhruba vo výške milióna eur cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. "Prísľub minister práce, sociálnych vecí a rodiny splnil a bola dohoda, ešte keď bol premiér na výjazde zhruba začiatkom novembra, že bude splnená aj druhá časť dohody. Verím, že sa nejakým spôsobom dohodneme," skonštatoval Majerský s tým, že ďalšie financie sú určite potrebné.



Čo sa týka odpustenia pôžičky na cesty, bola podľa neho dohoda zo strany Združenia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) s predchádzajúcimi premiérmi. "Bolo naznačené, že nám to bude pravdepodobne odpustené," doplnil predseda PSK.



Na rekonštrukciu MMUAW v Medzilaborciach PSK dostal zo strany vlády 7,2 milióna eur. "Tieto peniaze sme začali realizovať, ale 1,6 milióna eur potrebujeme vzhľadom na to, že sme nestihli termín pre pandémiu COVID-19. Boli to objektívne príčiny," vysvetlil Majerský s tým, že chcú dokončiť dôstojne múzeum. Zároveň uviedol, že do vybudovania interiérov múzea bude musieť investovať aj PSK.



Výjazdové rokovanie vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktoré sa koná v utorok v Kamenici nad Cirochou, sa zaoberá pomocou so zmiernením následkov zemetrasenia v PSK, východiskami pre zdokonalenie pripravenosti na riešenie mimoriadnych situácií i návrhmi na zlepšenie podmienok v hospodárskej a sociálnej oblasti. V programe je tiež návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie na území okresov nielen v Prešovskom kraji.