Do Jarovníc a Hermanoviec dorazili ochranné prostriedky zdravotníkom

Prešov 3. apríla (TASR) – Ohrození lekári z obcí Jarovnice a Hermanovce získali od Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vo štvrtok (2. 4.) ochranné prostriedky. Kraj tak reagoval na ich nedostatok v ambulanciách a obavy lekárov zo šírenia nového koronavírusu v obciach, kde sa podľa Ley Heilovej z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK vrátilo približne 40 ľudí zo zahraničia.



Ako povedala, podľa informácií od hygienikov mnohí z navrátených obyvateľov nedodržiavajú povinnú karanténu, nenosia ochranné rúška a stretávajú sa v skupinách. Lekári pre nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) ordinujú najmä telefonicky.



"Čo môže, vybaví lekár telefonicky cez e-recept, k dispozícii je na telefóne počas celých ordinačných hodín. Ak je to potrebné, dohodne si s pacientom vyšetrenie v ambulancii. Všeobecní lekári pre deti a dorast majú aj novorodencov a mladšie deti, ktoré si nedovolia vyšetriť po telefóne. Na vyšetrenie s deťmi však prichádzajú rodičia, no nie všetci majú rúška. V prípade, že by lekár primárneho kontaktu prišiel do nechráneného kontaktu s pacientom, ktorý mal byť v karanténe a následne by sa u neho potvrdilo ochorenie COVID-19, lekár so sestrou by museli ísť do karantény," uviedla vedúca zdravotníctva Úradu PSK Lýdia Budziňáková.



Ambulancia by tak ostala bez lekára a pacienti by migrovali do okolitých miest, čo značne zvyšuje riziko šírenia nákazy. Aby predišla samospráva takému scenáru, vybavila dve ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a dve ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast v Jarovniciach a Hermanovciach ochrannými prostriedkami.



"Nechceme, aby boli lekári a zdravotné sestry vystavovaní riziku nákazy, preto sme dnes každej ambulancii odovzdali po štyri kusy respirátorov FFP2, desať kusov rúšok, desať párov rukavíc, desať párov návlekov na nohy a dva celotelové obleky nakúpené z vlastných zdrojov. Budúci týždeň im doručíme ďalšie ochranné prostriedky zo Správy štátnych hmotných rezerv SR. Dovtedy by mali byť zdravotníci v týchto rizikových obciach chránení," povedal predseda PSK Milan Majerský s tým, že situácia sa bez pomoci štátu nebude dať zvládnuť.



Osobné ochranné pracovné prostriedky zo správy štátnych hmotných rezerv bol PSK vyzdvihnúť v Čachticiach.



V PSK žije podľa Atlasu rómskych komunít viac ako 127.000 Rómov. Z toho 6042 Rómov žije v Jarovniciach a 558 Rómov žije v Hermanovciach. Podľa posledných informácií je v okrese Sabinov nakazených nových koronavírusom desať ľudí a v okrese Prešov šesť ľudí. Od piatka štát začne s pomocou vojenských lekárov masívne testovať obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a navrátilcov zo zahraničia do týchto komunít na možnú prítomnosť nového koronavírusu. Medzi avizovanými lokalitami sú aj Jarovnice.