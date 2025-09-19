< sekcia Regióny
Opravia trojkilometrový úsek cesty v Tatranskej Štrbe
Rekonštrukcia zahŕňa dolný úsek v dĺžke 1,2 km a horný úsek v dĺžke 1,9 km.
Autor TASR
Štrba 19. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal s modernizáciou úseku cesty v Tatranskej Štrbe, ktorý sa napája na cestu na Štrbské Pleso. Trojkilometrový úsek opravia za 1,9 milióna eur, pričom väčšinu nákladov pokryjú z Operačného programu Slovensko. Práce odštartovali v piatok symbolickým poklepaním základného kameňa. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, hotové by mali byť do augusta 2026.
Rekonštrukcia zahŕňa dolný úsek v dĺžke 1,2 km a horný úsek v dĺžke 1,9 km. Súčasťou prác bude aj výmena a rozšírenie vozovky, obnova odvodňovacích zariadení, vyčistenie priepustov a vybudovanie kalových jám. Zhotoviteľ zároveň postaví novú zastávkovú niku pre autobusy.
„Denne tadiaľto prechádzajú stovky áut, preto je v našom záujme, aby sa táto významná dopravná tepna čo najskôr zrekonštruovala. Z nového asfaltového koberca by sa vodiči mohli tešiť už koncom budúcoročnej letnej sezóny,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Podľa generálneho riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha budú pri modernizácii použité kvalitné asfalty s vyššou životnosťou. „Takisto rozšírime cestu a zosilníme krajnice, ktoré sa po intenzívnych dažďoch vymývajú a deformujú. Tiež vymeníme bezpečnostné zvodidlá, zabezpečíme reflexné čiary a upravíme okolitú zeleň, aby nebránila vodičom v rozhľade. Budeme sa snažiť, aby horný úsek bol hotový už pred letnou sezónou,“ dodal Horváth.
Počas prác budú na úseku platiť dopravné obmedzenia. Premávka bude vedená striedavo v jednom pruhu, regulovaná svetelnou signalizáciou a zníženou rýchlosťou.
Súbežne s modernizáciou cesty na Štrbské Pleso plánuje PSK ďalšie opravy v okrese Poprad. Ešte tento rok sa začne rekonštrukcia úsekov Vikartovce - Liptovská Teplička a Liptovská Teplička - Šuňava.
