V okrese Prešov opravili cesty za takmer 570.000 eur

Prešov 18. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) prostredníctvom svojej Správy a údržby ciest PSK opravil ďalšie cestné úseky v okrese Prešov. Rekonštrukciou prešiel necelý kilometer v úseku Kokošovce - Abranovce a nový koberec má aj 1,5 kilometra medzi Suchou Dolinou a Sedlicami. PSK do ich modernizácie investoval z vlastných zdrojov 569.000 eur. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



V rámci rekonštrukcie cesty tretej triedy, ktorá prechádza intravilánom a extravilánom obce Kokošovce a extravilánom obce Abranovce, bolo zrekonštruovaných 775 metrov vozovky.



"Kompletnou výmenou tu prešli jej konštrukčné vrstvy. Nasledovalo zhotovenie geotextílie, rezanie škár a ich tesnenie zálievkovou asfaltovou zmesou. Vybudovali sa a spevnili krajnice a zrealizovalo zvislé a vodorovné dopravné značenie. Výška investície do opráv tohto úseku predstavuje 356.000 eur," uviedla Jeleňová.



Rekonštrukciou prešiel aj úsek cesty tretej triedy Suchá Dolina - Sedlice. "V rámci prác sa na ňom odfrézovala stará poškodená vozovka a položil nový asfaltový koberec o dĺžke 1455 metrov. Súčasťou stavebných prác bola i realizácia vodorovného dopravného značenia. PSK do tejto cestnej akcie investoval 213.000 eur," dodala Jeleňová.