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Opravili križovatku a cestu v obci Šiba za takmer 583.000 eur
Modernizácia sa dotkla aj infraštruktúry pre peších. Pri autobusových zastávkach pribudli nové chodníky s dĺžkou 70 a 82 metrov.
Autor TASR
Bardejov 26. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil križovatku a približne polkilometrový úsek cesty v obci Šiba v okrese Bardejov. Nachádza sa medzi Hertníkom a Kľušovskou Zábavou, časťou obce Kľušov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj modernizácia priľahlých chodníkov a autobusových zastávok. Projekt za takmer 583.000 eur, zameraný na zníženie bezpečnostných rizík, financoval kraj z európskych zdrojov Programu Slovensko s osempercentným spolufinancovaním. Stavebné práce trvali asi šesť mesiacov a ukončili ich v predstihu oproti plánovanému harmonogramu. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Podarilo sa nám úspešne dokončiť komplexnú rekonštrukciu križovatky v obci Šiba. Nielen opravou vozovky, ale aj úpravou jej geometrie sa nám podarilo vytvoriť moderný a bezpečný dopravný uzol. Zvýšili sme jeho priepustnosť, odstránili bezpečnostné riziká a priniesli kvalitnú infraštruktúru pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský a doplnil, že v Bardejovskom okrese kraj od roku 2018 zrekonštruoval 126 kilometrov regionálnych ciest a 28 mostov za 34 miliónov eur.
Stavebná spoločnosť Eurovia SK pod dohľadom Správy a údržby ciest PSK najskôr spevnila podklad vozovky na križovatke ciest III/3494 a III/3491 modernou recykláciou za studena a následne na približne polkilometrovom úseku položila nový asfaltový koberec. Zároveň úsek komunikácie rozšírila na vyššiu kategóriu. V rámci investičnej akcie pribudli aj nové odvodňovacie zariadenia, ako sú priekopy, rigoly a priepusty. Osadili aj záchytné a vodiace bezpečnostné prvky a spevnené krajnice.
Modernizácia sa dotkla aj infraštruktúry pre peších. Pri autobusových zastávkach pribudli nové chodníky s dĺžkou 70 a 82 metrov. Súčasťou projektu je tiež 433 metrov dlhý chodník do obce Šiba a 139 metrov dlhý chodník k miestnej železničnej stanici, ku ktorej už vedie aj zrekonštruovaná prístupová komunikácia. Pribudlo tiež nové osvetlenie priechodu pre chodcov.
Cieľom projektu bolo podľa Jeleňovej odstrániť dlhodobo nevyhovujúci stavebno-technický stav komunikácie, eliminovať bezpečnostné riziká na frekventovanej križovatke a zvýšiť bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky.
„Výsledkom je moderný dopravný uzol, ktorý efektívne prepája cestnú, autobusovú a železničnú dopravu a prináša vyšší komfort všetkým účastníkom premávky,“ dodala Jeleňová.
„Podarilo sa nám úspešne dokončiť komplexnú rekonštrukciu križovatky v obci Šiba. Nielen opravou vozovky, ale aj úpravou jej geometrie sa nám podarilo vytvoriť moderný a bezpečný dopravný uzol. Zvýšili sme jeho priepustnosť, odstránili bezpečnostné riziká a priniesli kvalitnú infraštruktúru pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský a doplnil, že v Bardejovskom okrese kraj od roku 2018 zrekonštruoval 126 kilometrov regionálnych ciest a 28 mostov za 34 miliónov eur.
Stavebná spoločnosť Eurovia SK pod dohľadom Správy a údržby ciest PSK najskôr spevnila podklad vozovky na križovatke ciest III/3494 a III/3491 modernou recykláciou za studena a následne na približne polkilometrovom úseku položila nový asfaltový koberec. Zároveň úsek komunikácie rozšírila na vyššiu kategóriu. V rámci investičnej akcie pribudli aj nové odvodňovacie zariadenia, ako sú priekopy, rigoly a priepusty. Osadili aj záchytné a vodiace bezpečnostné prvky a spevnené krajnice.
Modernizácia sa dotkla aj infraštruktúry pre peších. Pri autobusových zastávkach pribudli nové chodníky s dĺžkou 70 a 82 metrov. Súčasťou projektu je tiež 433 metrov dlhý chodník do obce Šiba a 139 metrov dlhý chodník k miestnej železničnej stanici, ku ktorej už vedie aj zrekonštruovaná prístupová komunikácia. Pribudlo tiež nové osvetlenie priechodu pre chodcov.
Cieľom projektu bolo podľa Jeleňovej odstrániť dlhodobo nevyhovujúci stavebno-technický stav komunikácie, eliminovať bezpečnostné riziká na frekventovanej križovatke a zvýšiť bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky.
„Výsledkom je moderný dopravný uzol, ktorý efektívne prepája cestnú, autobusovú a železničnú dopravu a prináša vyšší komfort všetkým účastníkom premávky,“ dodala Jeleňová.