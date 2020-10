Prešovský kraj opravil most pri obci Sveržov za viac ako 450 000 eur

Sveržov 16. októbra (TASR) – Viac ako 450 000 eur si vyžiadala rekonštrukcia mosta cez potok Kamenec pri obci Sveržov v Bardejovskom okrese.



„Touto cestou prúdia v lete davy pútnikov a turistov do známeho pútnického miesta Gaboltov. Bezpochyby bolo potrebné vybudovať tento most nanovo, opraviť ho tak, aby zvýšil bezpečnosť, či už peších alebo cyklistov a, samozrejme, motoristov, lebo tých tu prúdi najviac. Celková investícia bola vo výške 450 000 eur," uviedol v piatok po odovzdaní mosta do užívania predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.



Cestu, ktorej je most súčasťou, plánujú podľa jeho slov rozšíriť. „Nebude to možno samostatný chodník. Pripravuje sa to na majetkovo-právne vyrovnanie s tým, aby vznikol bezpečný pás pre cyklistov, ktorý bude samostatne označený. Komunikácia bude rozšírená o minimálne dva metre, aby cyklisti mohli bezpečne premávať až k pútnickému miestu v Gaboltove," vysvetlil Majerský.



„Išlo o kompletnú rekonštrukciu hornej stavby mosta, navyše bol doplnený a rozšírený chodník pre peších, cyklistov a pre potrebu budúceho rozšírenia celej cesty z ťahu Tarnov – Gaboltov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj regulácia potoka Kamenec pod mostom, kde sa realizovali zaisťovacie prahy a kompletná regulácia," doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.



„Most bol v takom stave, že si pýtal investíciu. Som rád, že PSK ju prekryl v plnom rozsahu a most bol zrekonštruovaný. Pamätám si ešte, keď bol stavaný, ako bola povodňou strhnutá jedna jeho časť, i keď bol opravovaný. Toto je, dá sa povedať, jeho tretia veľká investícia," povedal starosta obce Sveržov a krajský poslanec Pavol Ceľuch.



Ako doplnil Majerský, v okrese Bardejov sa začala aj ďalšia rekonštrukcia mosta. „Dnes bolo odovzdané stavenisko v Marhani cez rieku Topľa. Je tam už obnažená armatúra betónových konštrukcií, takže už si to vyžadovalo, aby sa čím skôr začala rekonštrukcia. Termín zhotovenia je myslím 150 dní. Takže na budúci rok, niekedy na jar, by mal byť most dokončený," uviedol.