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V Bardejove opravili železničné priecestie za 130.000 eur
Dôvodom realizácie stavebných prác na železničnom priecestí cesty č. III/3533 bol podľa Jeleňovej nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky.
Autor TASR
Prešov 31. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruoval železničné priecestie v smere na Bardejovskú Novú Ves v meste Bardejov. Práce boli zamerané na odstránenie deformácií vozovky a zlepšenie plynulosti prejazdu cez priecestie. Kraj na rekonštrukciu vyčlenil z vlastných zdrojov približne 130.000 eur. Stavebné práce sú v záverečnej fáze, v týchto dňoch ich má ukončiť realizácia nájazdov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Dôvodom realizácie stavebných prác na železničnom priecestí cesty č. III/3533 bol podľa Jeleňovej nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky. Ten sa prejavoval výraznými deformáciami v mieste križovania cesty s dvomi železničnými vlečkami.
„V rámci opravy sa tu odstránil pôvodný asfaltový kryt spolu s podkladovými vrstvami vozovky. Stavebné práce zahŕňali i odstránenie obrúb priľahlého chodníka, odvodňovacieho žľabu a plastových obrúb nachádzajúcich sa medzi železničnými vlečkami,“ uviedla Jeleňová.
Následne sa práce zamerali na nové podkladové vrstvy vozovky vrátane spojovacích postrekov. Povrch vozovky sa zároveň ukončil protišmykovým náterom.
„Aktuálne sa tu ešte počíta s realizáciou nájazdov, ktoré slúžia ako prechodový a stabilizačný úsek medzi bežnou cestou a špecifickou technickou stavbou. V najbližších dňoch ešte pribudnú nájazdy, ktoré zabezpečia plynulý prechod medzi cestou a konštrukciou železničného priecestia, čím sa celá investícia definitívne ukončí,“ vysvetlila Jeleňová s tým, že rekonštrukciou získal problémový úsek Bardejov - Bardejovská Nová Ves moderný a kvalitný dopravný uzol.
Dôvodom realizácie stavebných prác na železničnom priecestí cesty č. III/3533 bol podľa Jeleňovej nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky. Ten sa prejavoval výraznými deformáciami v mieste križovania cesty s dvomi železničnými vlečkami.
„V rámci opravy sa tu odstránil pôvodný asfaltový kryt spolu s podkladovými vrstvami vozovky. Stavebné práce zahŕňali i odstránenie obrúb priľahlého chodníka, odvodňovacieho žľabu a plastových obrúb nachádzajúcich sa medzi železničnými vlečkami,“ uviedla Jeleňová.
Následne sa práce zamerali na nové podkladové vrstvy vozovky vrátane spojovacích postrekov. Povrch vozovky sa zároveň ukončil protišmykovým náterom.
„Aktuálne sa tu ešte počíta s realizáciou nájazdov, ktoré slúžia ako prechodový a stabilizačný úsek medzi bežnou cestou a špecifickou technickou stavbou. V najbližších dňoch ešte pribudnú nájazdy, ktoré zabezpečia plynulý prechod medzi cestou a konštrukciou železničného priecestia, čím sa celá investícia definitívne ukončí,“ vysvetlila Jeleňová s tým, že rekonštrukciou získal problémový úsek Bardejov - Bardejovská Nová Ves moderný a kvalitný dopravný uzol.