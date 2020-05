PSK opravuje ďalšie úseky ciest v dvoch okresoch, križovatku v Hertník

Prešov 11. mája (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal v pondelok stavenisko zhotoviteľovi cestnej investície podporenej z európskych štrukturálnych fondov v okresoch Bardejov a Svidník. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, cieľom je zlepšiť dopravné spojenie v prihraničných oblastiach s Poľskom a zmodernizovať štyri úseky ciest. PSK zároveň dokončil rekonštrukciu, ktorej súčasťou je aj kruhová križovatka v obci Hertník.



Oprava komunikácií v úsekoch Raslavice – Lopúchov - Stuľany – Kuková bude stáť takmer 2,6 milióna eur. „Pre nás je to veľmi významná investícia nielen čo sa týka zvýšenia bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ale predovšetkým prepojenia cestnej infraštruktúry s Poľskom, ktoré je pre nás strategickým susedom,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Na slovenskej strane v rámci projektu zrekonštruujú viac ako osem kilometrov ciest.



Ako povedal riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth, začínajú v obci Raslavice smerom na obce Lopúchov, kde budú sanovať ťažké zosuvy na tzv. serpentínovej ceste. „Ďalej budeme pokračovať v Stuľanoch, kde prechádzame smerom na obec Kuková. Riešime tu opäť opravy vozoviek, zosuvné problémy, rovnako aj rekonštrukcie dvoch mostov v Dukovciach a Kukovej a napokon aj prieťah obcou Želmanovce,“ povedal. Stavebné práce by mali trvať 12 mesiacov, zhotoviteľom je spoločnosť Doprastav.



Investíciu tohto projektu Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor realizujú v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Celková hodnota projektu vrátane prác na poľskej strane je viac ako sedem miliónov eur.



Podľa Horvátha by po tejto stavbe mala začať ďalšia, ktorá by na ňu plynule nadviazala, ide o úsek Demjata – Raslavice. Ďalšou investíciou na území kraja v pohraničí má byť aj druhá etapa modernizácie cestného napojenia Pieninských národných parkov za šesť miliónov eur.



V pondelok zároveň oficiálne otvorili zrealizovanú kruhovú križovatku v obci Hertník, a to v rámci rekonštrukcie cesty III/3493 Janovce – križovatka ciest III/3493 a 3491. Cena diela dosiahla sumu približne 215.000 eur. „Ide o jednu časť celkového projektu v tomto dopravnom uzle. Realizovala sa minulý rok, tento rok už prebiehali iba finálne úpravy. Riešili sme aj stykovú križovatku za obcou Herntík,“ dodal Horváth.



Podľa kraja bola časť uvedenej trasy v havarijnom stave a rozhľadové pomery na križovatkách nezodpovedali požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu.