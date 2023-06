Stredoškoláci si mohli v Prešove vyskúšať paralympijské športy

Prešov 23. júna (TASR) - Stredoškoláci z Prešova a okolia si mohli vyskúšať rôzne paralympijské športy. Deti a mládež zo znevýhodneného prostredia zas mohli ukázať svoj talent. Umožnila im to paralympiáda, ktorú v piatok hostil Prešovský samosprávny kraj (PSK) v areáli Strednej odbornej školy technickej v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo pod gesciou Slovenského paralympijského výboru (SPV). TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Mládež so znevýhodnením, ako aj žiaci stredných škôl si zmerali sily jednak navzájom, i so športovcami zo slovenskej paralympijskej scény vo viacerých bodovaných súťažiach. Pripravené však bolo aj meranie fyzických predispozícií, ktoré zisťuje, na aký šport má dieťa najlepšie predpoklady.



"Teším sa, že tento výnimočný projekt, ktorý zvyšuje povedomie o paralympijskom športe, vyzdvihuje ho a dostáva medzi celú spoločnosť, ale najmä zapája deti a mládež do pohybu, máme aj tu u nás. Do všetkých krajov ho tento rok prináša Slovenský paralympijský výbor, s ktorým nás spája vzájomná spolupráca deklarovaná podpisom spoločného memoranda z roku 2021," povedal pri otvorení paralympiády podpredseda PSK Jozef Kanuščák.



Mladí športovci si v SOŠ technickej mohli vybrať z paralympijských športov, ako je boccia, parabedminton, parastolný tenis, paralukostreľba, florbal na vozíkoch či taekwondo. Súťažili vo vonkajšom areáli školy, telocvični a k dispozícii mali aj edukačnú zónu, kde boli pripravené prednášky na zaujímavé témy z paralympijského športu.



Krajská paralympiáda v Prešove bola pritom piatym paralympijským mládežníckym podujatím, ktoré Slovenský paralympijský výbor v tomto roku realizuje v rámci samosprávnych krajov. Mala tiež svojho ambasádora, hokejistu Dávida Skokana, ktorý prišiel mladých športovcov do Prešova osobne povzbudiť.