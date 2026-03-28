PSK: Partneri sa môžu zapojiť do prípravy programového obdobia
Autor TASR
Prešov 28. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil identifikáciu potrieb a priorít územia pre nadchádzajúce programové obdobie na roky 2028 - 2034. Partneri z regiónov majú do konca apríla možnosť zapojiť sa do prípravného procesu vyplnením online dotazníka. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Obce, mestá, firmy, podniky, občianske združenia, neziskové organizácie a ďalšie inštitúcie či organizácie pôsobiace na území kraja majú možnosť prostredníctvom elektronického dotazníka na webovom sídle PSK identifikovať svoje vlastné investičné priority. Po vyhodnotení sa tak môžu stať súčasťou integrovanej územnej stratégie PSK na obdobie rokov 2028+.
V dotazníku si môžu vybrať oblasti svojich investičných zámerov, uviesť ich cieľ, rozpočet, cieľovú skupinu či očakávané výstupy. Taktiež by mali uviesť, v akom štádiu pripravenosti je projekt, aký konkrétny problém v území sa vyrieši realizáciou projektu, prípadne či ide o integrovanú investíciu.
„Zapojenie sa do procesu poskytuje partnerom nielen možnosť ovplyvniť budúce investície v kraji, ale aj podporiť udržateľný rozvoj a lepšie využitie európskych zdrojov. Výstupy z dotazníka budú slúžiť ako podklad pre tvorbu konkrétnych projektov a opatrení, ktoré priamo reagujú na potreby obyvateľov a podnikateľského prostredia v Prešovskom kraji,“ informoval PSK.
