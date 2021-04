V Prešove po rozšírení okruhu ľudí na očkovanie vzrástol záujem

Prešov 10. apríla (TASR) – Po tom, čo rezort zdravotníctva v sobotu rozšíril okruh ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť do čakárne na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaznamenal nárast záujemcov vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) v krajskom meste. Po novom sa môžu do čakárne na očkovanie prihlásiť ľudia od 45 rokov.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, v sobotu predpoludním mali na nedeľu (11. 4.) prihlásených približne 550 ľudí, čo je 25 percentná obsadenosť. Po rozšírení okruhu sa popoludní počet záujemcov zvýšil na približne 950. V sobotu problém s obsadenosťou nemali.



PSK prevádzkuje tri veľkokapacitné očkovacie centrá. "Najväčší záujem alebo najlepšiu obsadenosť, a to 100 percent, máme v popradskom vakcinačnom centre. Takisto je veľmi dobre obsadené aj očkovacie centrum v Humennom," povedal vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK Jozef Tekáč s tým, že najmenší záujem evidujú v spomenutom prešovskom VKOC.



Hlavným kanálom na prihlásenie je podľa neho štátna čakáreň. Zaočkovať sa však môžu aj ľudia s rôznymi diagnózami podľa platnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva ako náhradníci. Zaregistrovať ich môžu ambulantní lekári cez rezervačný systém PSK.



Na tento víkend (10. – 11. 4.) ministerstvo zdravotníctva zakontrahovalo pre PSK 8000 vakcín AstraZeneca. Pre VKOC v Prešove po 2000 vakcín na sobotu, rovnaký počet aj na nedeľu, pre VKOC v Poprade a v Humennom po 1000 vakcín na sobotu, ďalších 1000 na nedeľu.