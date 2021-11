Prešovský kraj počas víkendu podal takmer 3600 vakcín proti covidu-19

Prešov 15. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) podal za dva víkendové dni (13. - 14. 11.) ľuďom takmer 3600 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Do troch obchodných centier, kde kraj zriadil svoje očkovacie miesta, si prišlo po vakcínu doteraz najviac ľudí. Očkovacie tímy tu jednodávkovým Janssenom zaočkovali viac ako 1550 nových záujemcov. Viac ako 2000 ľudí si prišlo po vakcínu do veľkokapacitných centier v Prešove a Poprade, z nich 592 boli záujemcovia o prvú dávku. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Kraj pokračoval počas víkendu v očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen v troch obchodných centrách (OC), v OC Avenue Humenné na Štefánikovej ulici, OC na ulici Armádneho generála Svobodu v Prešove a v OC na Dlhých Honoch v Poprade. Zároveň otvoril dve veľkokapacitné očkovacie centrá, a to v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Prešove a Strednej priemyselnej školy (SPŠ) techniky a dizajnu v Poprade.



"V tých sa prioritne zameral na podávanie tretej dávky vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Pfizer/BioNTech pre ľudí s oslabenou imunitou a nad 55 rokov. Zaočkovať sa sem však mohli prísť tiež prvoočkovanci. Očkovacie tímy PSK za dva víkendové dni spolu podali 3590 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Z tohto počtu išlo až v 2141 prípadoch o podanie prvej dávky vakcíny," povedala Jeleňová.



Vo VKOC SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove sa v sobotu zrealizovalo očkovanie a preočkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech, ktorá bola aplikovaná spolu 825 záujemcom. V očkovacom centre sa podávala taktiež jednodávková vakcína Janssen, pričom pre túto vakcínu si do centra prišlo 361 ľudí.



V sobotu prebiehala vakcinácia aj vo veľkokapacitnom očkovacom centre SOŠ techniky a dizajnu na Mnoheľovej ulici v Poprade. Pre vakcínu Pfizer/BioNTech si tu prišlo až 855 ľudí.



Počet doteraz podaných vakcín proti novému koronavírusu v réžii PSK a jeho výjazdových očkovacích tímov sa po uplynulom víkende blíži k číslu 207.000.