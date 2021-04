Počas víkendu sa bude očkovať v Prešove, Poprade a v Humennom

Prešov 9. apríla (TASR) - Po veľkonočnej pauze sa vo veľkokapacitných očkovacích centrách Prešovského samosprávneho kraja (VKOC PSK) bude počas víkendu (10. – 11. 4.) znova očkovať. Vo všetkých troch centrách v Prešove, Poprade a v Humennom bude tentokrát očkovanie prebiehať už aj v sobotu a nedeľu. Samospráva aktuálne hlási ešte voľné kapacity, a to najmä v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Na tento víkend má PSK zakontrahovaných od ministerstva zdravotníctva 8000 vakcín AstraZeneca. Pre VKOC v Prešove po 2000 vakcín na sobotu, rovnaký počet aj na nedeľu, pre VKOC v Poprade a v Humennom po 1000 vakcín na sobotu, ďalších 1000 na nedeľu.



"Aktuálne je kapacita v Poprade naplnená, niekoľko voľných miest však hlási Humenné, najviac voľných kapacít je momentálne v Prešove. Pre registrovaných cez Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je opäť rozhodujúci vek. V rámci očkovacej stratégie ministerstva zdravotníctva to môžu byť osoby v rozmedzí od 50 do 59 rokov," uviedla Jeleňová.



Zaočkovať sa však môžu aj ľudia s rôznymi diagnózami podľa platnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva ako náhradníci. Zaregistrovať ich môžu ambulantní lekári cez rezervačný systém PSK.



"V réžii kraja máme vytvorený transparentný registračný systém, ktorý má zamedziť zneužívaniu systému a špekuláciám s očkovaním mimo poradia. Náhradníkov na očkovanie z radov osôb, ktoré nespĺňajú vekové kritérium, ale sú liečené pre chronické ochorenia, môže prihlásiť len ich ošetrujúci lekár, poznajúc ich závažné diagnózy," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Na jeden očkovací deň sú podľa neho vyčlenené záložné zoznamy pre približne 15 percent z alokovanej kapacity vakcín pre každé veľkokapacitné očkovacie centrum PSK.



V utorok (13. 4.) chystá PSK v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou otvoriť VKOC v Starej Ľubovni a od soboty (17. 4.) v Bardejove.