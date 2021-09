Prešovský kraj pokračuje v očkovaní z ulice v Humennom

Prešov 23. septembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj pokračuje nadchádzajúci víkend v očkovaní priamo z ulice pred Zimným štadiónom na ulici Chemlonskej v Humennom. Očkovať sa bude aj v obchodných centrách v Prešove a v Poprade. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Jednodávkovú vakcínu Janssen bude PSK prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby podávať v Humennom v sobotu (25. 9.) od 10.00 do 17.00 h a v nedeľu (26. 9.) od 10.00 do 16.00 h. Na každý deň má pripravených po 500 vakcín.



PSK pokračuje cez víkend v očkovaní bez registrácie aj v obchodných centrách. V OC na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove a v popradskom OC na Dlhých Honoch bude očkovať v nedeľu od 10.00 do 18.00 h. K dispozícii má po 300 vakcín na každé centrum.



„Do terénu vyrazí tiež výjazdová očkovacia služba. V piatok (24. 9.) bude v obci Vyšné Ružbachy, kde podá 100 jednodávkových vakcín, a v stredu (29. 9.) zaočkuje záujemcov z firmy Garrett Motion v Záborskom, kde má k dispozícii 100 vakcín Janssen," uviedla Heilová.