R. Dupkalu odvolali z funkcie riaditeľa Krajskej galérie v Prešove

Prešov 4. apríla (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci odvolali počas pondelkového rokovania k 10. aprílu z funkcie riaditeľa Krajskej galérie v Prešove Rudolfa Dupkalu. Za zločin prijímania úplatku mu totiž Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku 22. marca vymeral päťročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný, keďže prokurátor aj obžalovaný podali proti nemu odvolanie.



"Som presvedčený, že naša inštitúcia si zaslúži dôstojnejšiu reprezentáciu vzhľadom na viaceré okolnosti," uviedol pred hlasovaním o odvolaní Dupkalu z pozície riaditeľa predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Poslancom ozrejmil, že uznáva prezumpciu neviny a návrh na odvolanie riaditeľa predkladá bez udania dôvodu.



Ako povedal Dupkala vo svojom vystúpení, za necelých 12 rokov, odkedy je vo funkcii riaditeľa, bolo v galérii vykonaných najviac kontrol spomedzi všetkých kultúrnych inštitúcií v kraji. "Ani jedna z kontrol nenašla závažné porušenie," skonštatoval Dupkala, ktorý je aj krajským a mestským poslancom. Po rozhodnutí poslancov o jeho odvolaní z funkcie sa pred médiami vyjadril, že zvažuje kandidatúru na primátora Prešova, ako aj predsedu PSK.



Dupkala si má päťročný nepodmienečný trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Od investora ľadovej plochy mal žiadať v apríli 2018 úplatok vo výške 20.000 eur. Na rokovaní mestského zastupiteľstva mal za to pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške 600.000 eur na výstavbu tréningovej ľadovej plochy hlasovať za návrh riešenia predložený žiadateľom – investorom.



Obžalovaný pripustil, že ho investor dvakrát požiadal o pomoc. Prvý raz mal intervenovať, aby sa proti výstavbe haly neuskutočnila petícia a tiež mal byť oslovený s prosbou o pomoc pri výstavbe parkovacích miest. Odmieta, že by za to žiadal či prijal úplatok. Cíti sa byť nevinný.