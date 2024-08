Schválili kúpu budovy od farnosti pre Divadlo Alexandra Duchnoviča

Prešov 26. augusta (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci na pondelkovom zasadnutí schválili kúpu budovy divadla, kotolne a pozemkov pre Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) od Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove. Odkúpenie do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili za viac ako dva milióny eur.



"Predmetom prevodu je pozemok zastavaný historickou budovou divadla, čiastočne podpivničenou s troma nadzemnými podlažiami, ktorá bola súčasťou väčšej budovy, ktorá je od 17. apríla 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Bola rozdelená na dve samostatné budovy a následne obidvom bolo pridelené súpisné a orientačné číslo a priľahlý pozemok, na ktorom je postavená kotolňa a spojovacia chodba," uvádza sa v materiáli, ktorým sa zaoberali poslanci.



Divadlo využívalo obe budovy, jednu z nich si však prenajímalo od spomenutej farnosti.



Kúpna cena predstavuje 2.066.803,58 eura, z toho cena stavieb je 1.872.570,38 eura a pozemkov 292,08 eura za štvorcový meter. Celková výmera nadobúdaných pozemkov predstavuje 665 štvorcových metrov.



"Je to úprimné dojatie a neuveriteľná radosť, že už ani neviem, po koľkých rokoch sa podarilo naplniť jeden z mojich snov. Konečne jediné profesionálne rusínske divadlo a v rámci Slovenska jediné divadlo, ktoré nemalo vlastnú scénu, bude mať svoju vlastnú scénu, vlastné priestory, vlastnú budovu," uviedol riaditeľ divadla Marián Marko.



Ako povedal, nebudú už závislí od toho, či bude nájomná zmluva na ďalšie roky podpísaná alebo nie. "V rámci rozvoja divadla, tým, že tá budova bude patriť PSK a my budeme správcom, tak už môžeme zháňať peniaze, či na obnovu svetelného parku, zvukového parku, rekonštrukciu priestorov, takže tam sa už otvárajú obrovské možnosti pre naše divadlo," vysvetlil Marko.



Záujem o získanie budovy bol podľa predsedu PSK Milana Majerského dlhodobý. "Chceli sme čerpať predovšetkým cudzie zdroje, zvlášť z eurofondov, respektíve z Plánu obnovy. Jediná prekážka bola prekážka vlastníckeho práva. Po dohode a rokovaniach s rímskokatolíckou cirkvou sme prišli k rozumnej dohode, takže kupujeme tento priestor. Verím, že v najbližších mesiacoch budeme mať aj zmluvu z nenávratných finančných prostriedkov a zo štrukturálnych fondov Európskej únie a budeme môcť opraviť tento krásny kultúrny stánok, ktorý je jedinečný na Slovensku," doplnil Majerský.