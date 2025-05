Schválili oddelenie múzea v Hanušovciach od krajského múzea

Prešov 13. mája (TASR) - Takmer po deviatich rokoch má múzeum v Hanušovciach nad Topľou získať právnu subjektivitu a stať sa samostatnou kultúrou inštitúciou. Prešovskí krajskí poslanci o tom rozhodli na pondelkovom (12. 5.) zasadnutí. Nové múzeum má vzniknúť od júla.



Zaradenie bodu navrhol poslanec za okres Vranov nad Topľou Alfonz Kobielský. Iniciatíva vrátenia právnej subjektivity múzea je podľa neho z roku 2021, vtedy však návrh nemal dostatočnú podporu. Teraz sa rozhodol na tento krok z dôvodu, že štyria pracovníci múzea dali výpoveď. „Keď som sa dozvedel, že kľúčoví ľudia z múzea dali výpoveď preto, lebo jednoducho tam už nemohli vydržať, tak som sa tomu začal venovať. (...) Mám radosť, že sme dokázali zjednotiť aj samosprávu v okrese, ktorá vníma význam múzea a kvalitu pracovníkov,“ uviedol Kobielsky s tým že podporu múzeu v Hanušovciach vyjadrili všetky obce okresu, ako i profesijné inštitúcie na Slovensku.



Predseda PSK Milan Majerský má právo do siedmich dní materiál vetovať. Ako povedal, čas využije a dôkladne si to premyslí. „Ja si to nechám rozanalyzovať, prejdeme si to so zamestnancami finančného odboru, aj kultúry, ale aj ostatnými, ktorí k tomu majú čo povedať,“ uviedol Majerský, ktorý s oddelením nesúhlasil. Upozornil, že PSK v súvislosti s rozhodnutím bude musieť nájsť 150.000 až 170.000 eur na zriadenie novej inštitúcie. „Radšej dajme peniaze do kultúry ako do inštitúcie ako takej. Vždy som sa toho držal a vždy budem presadzovať práve to, aby bolo čím viac peňazí využitých na samotnú kultúru,“ dodal Majerský.



Poslanci hlasovaním schválili zriadenie rozpočtovej organizácie oddelením organizačnej jednotky v Hanušovciach nad Topľou od Krajského múzea v Prešove. Za návrh hlasovalo 28 poslancov. Desať ich bolo proti, 15 sa hlasovania zdržali a traja nehlasovali.