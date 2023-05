Zvýšili financie v grantových programoch Prešovského kraja

Prešov 15. mája (TASR) - Zvýšenie financií v grantových programoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili v pondelok na svojom zasadnutí prešovskí krajskí poslanci. Celkový objem financií vo výzve poslancov PSK, výzve predsedu PSK a participatívnom rozpočte sa zvýšil z dvoch na tri milióny eur.



"Na dnešnom Zastupiteľstve PSK sa schvaľovala aj úprava rozpočtu, ktorá vlastne vychádzala z pozitívnejších prognóz finančného hospodárenia. Na základe toho bolo možné zvýšiť objem dotácií PSK," uviedol vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák.



Suma však ani po zvýšení nie je rovnaká ako v minulom roku. "V tomto roku nebola vyhlásená výzva pre región. Minulý rok boli dotácie vo výške približne 6,5 milióna eur, pričom dnes po úprave rozpočtu sú to tri milióny eur," doplnil Kocák s tým, že projekty na tento rok už nie je možné predkladať.



"Žiadatelia mali možnosť do konca marca reagovať na zverejnené výzvy PSK zaslaním žiadosti. Následne prebiehalo formálne hodnotenie, žiadosti, ktoré splnili formálne hodnotenie, boli posunuté na prideľovanie dotácií, či už pánovi predsedovi alebo jednotlivým poslancom. Respektíve v prípade participatívneho rozpočtu prebiehalo SMS hlasovanie do 10. mája," priblížil vedúci odboru.



V rámci participatívneho rozpočtu formálnym hodnotením prešlo 39 zo 49 doručených žiadostí. "Tým, že sa suma zvyšovala z 260.000 eur na 390.000 eur, podporené budú všetky žiadosti, ktoré prešli formálnym hodnotením a ktoré boli zapojené aj do SMS hlasovania," povedal Kocák.



V oblasti výzvy poslancov PSK kraj dostal 836 žiadostí, z toho 793 splnilo formálne hodnotenie v žiadanej sume 2,9 milióna eur. "Z pôvodných 1,34 milióna eur sa zvýšila suma na 2,01 milióna eur. Znamená to, že poslanec v danom obvode bude mať k dispozícii viac ako 30.000 eur na podporu projektov," doplnil Kocák.



Celkovo 409 zo 448 zaslaných žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy predsedu PSK splnilo formálne kritériá. Predseda o nich rozhodne do konca augusta tohto roka. "V rámci 409 žiadostí sa celková žiadaná suma pohybuje vo výške 1,6 milióna eur. Pôvodne mal predseda v zmysle návrhu z februára sumu 400.000 eur, teraz, po úprave rozpočtu bude mať k dispozícii 600.000 eur," dodal Kocák.