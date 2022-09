PSK prerozdelil z fondu viac ako 9000 eur na podporu núdznych rodín

Prešov 25. septembra (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny prerozdelila ďalšie financie medzi núdzne rodiny v kraji. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že tentoraz pomohla v 17 prípadoch a medzi žiadateľov prerozdelila vyše 9000 eur.



"Peniaze najčastejšie využijú na dofinancovanie rehabilitácií pre choré deti či zabezpečenie základných životných potrieb. Nadácia prvýkrát poskytla finančnú pomoc aj zo svojho nadačného fondu, a to rodine z obce Soľ, ktorej požiar zničil dom," priblížila hovorkyňa.



Dodala, že nadácia podporila všetky zaevidované žiadosti. Kraj zdroje nasmeroval do rôznych oblastí, od zdrojov tepla pre núdzne rodiny, cez oblečenie, nájom, školské potreby, či na nákup a opravu striech. Jednotlivé rodiny tak získali finančné prostriedky od 200 do 1000 eur, pričom sedem žiadostí bolo z Prešovského, štyri z Popradského a dve z Vranovského okresu. "Po jednej žiadosti to bolo z okresov Humenné, Snina, Levoča a Bardejov," dodala hovorkyňa.



Celkovo od svojho založenia v roku 2019 podporila už vyše 410 žiadateľov o pomoc. Rozdelila medzi nich viac ako 235.000 eur. Žiadosti o finančnú či nefinančnú pomoc prijíma nadácia celoročne. Všetky informácie pre žiadateľov zverejňuje na svojom webovom sídle www.nadacia-psk.sk. "Taktiež je celoročne otvorená pre sponzorov a donorov, ktorí sa môžu k pomoci núdznym pripojiť či už formou vecného alebo finančného daru," uzatvára Jeleňová.