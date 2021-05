Prezenčné vyučovanie bolo obnovené v školách prešovského kraja

Prešov 18. mája (TASR) – Prezenčné vyučovanie bolo v pondelok na základe aktuálne platného COVID automatu obnovené vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. "V PSK sa tak otvorilo 72 stredných škôl. K bežnému režimu sa školy vrátili po siedmich mesiacoch," uviedla pre TASR hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako ďalej povedala, pred nástupom do školy je potrebné podať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka, respektíve neplnoletého žiaka a zákonného zástupcu, a to cez konto Edupage alebo vyplnené a podpísané tlačivo doniesť pri nástupe do školy.



"Toto vyhlásenie žiaci nepredkladajú, pokiaľ budú v škole pravidelne. V prípade, ak by neboli v škole po sebe nasledujúce tri dni, ráta sa aj víkend, teda napríklad sobota až pondelok, v utorok už musia predložiť zase potvrdenie," vysvetlila Jeleňová s tým, že ranné meranie teploty v školách ostáva v platnosti.



Odporúčané je tiež minimalizovanie zhromažďovania osôb pred strednou školou. Školské jedálne sú k dispozícii a otvorené sú aj školské internáty.