Asi 2400 študentov v Prešovskom krajom realizuje praktické maturity

Prešov 7. mája (TASR) - V týchto dňoch realizovali a realizujú žiaci končiacich ročníkoch stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja (PSK) praktické maturitné skúšky. Absolvuje ju takmer 2400 žiakov z celkovo približne 4150 maturantov škôl kraja, a to najčastejšie v hoteloch, nemocniciach, obchodných prevádzkach či vo výrobných spoločnostiach. Vyše 250 z nich ju uskutočňuje priamo u zamestnávateľa. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Maturity sa v prebiehajúcom školskom roku týkajú 1074 žiakov gymnázií kraja a vyše 3070 žiakov stredných odborných škôl (SOŠ). Časť z nich absolvovala či absolvuje aj praktickú zložku maturitnej skúšky, a to v škole, u zamestnávateľa alebo v duálnom systéme vzdelávania. Realizuje ju celkovo 2381 žiakov.



„Najviac ich je pritom zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, a to 141. Zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove ide o 110 prakticky maturujúcich, cez stovku žiakov v praktických maturitách majú aj Stredná priemyselná škola (SPŠ) techniky a dizajnu v Poprade či SPŠ technická v Bardejove. Významný počet maturujúcich v praktickej časti maturitnej skúšky tvoria žiaci stredných zdravotníckych škôl PSK v Humennom, Poprade a Prešove, je ich spolu vyše 230, pričom skúšku absolvujú priamo u zamestnávateľa v zdravotníckych zariadeniach,“ uviedla Jeleňová.



Celkovo uskutočňuje praktické maturity u zamestnávateľa 254 žiakov a v duálnom vzdelávaní 155 žiakov stredných škôl kraja.



„Podľa aktuálnych údajov sme v rámci stredných škôl v Prešovskom kraji dosiahli hranicu 1900 dualistov, čo je oproti minulému školskému roku, keď ich bolo 1510, naozaj výrazný skok. V prípade štúdia na stredných odborných školách je to vynikajúca cesta, ako získavať ďalšie zručnosti a ako si tie nadobudnuté potom overiť počas maturitnej skúšky u zamestnávateľa, s ktorým má škola uzavretú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania. Nesporné benefity sú na oboch stranách,“ povedal v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.



Praktickú časť maturity v týchto dňoch vykonávali či vykonávajú okrem iného aj žiaci študujúci gastro, elektrotechnické či polytechnické odbory, ako je kuchár, čašník, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, operátor stavebnej výroby, mechanik, mechanik nastavovač či mechatronik.