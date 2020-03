Prešovský kraj prijíma viaceré opatrenia pre koronavírus

Prešov 12. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v nadväznosti na mimoriadne opatrenia súvisiace s výskytom nového koronavírusu, ktoré schválil ústredný krízový štáb, prijíma viaceré opatrenia. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Keďže školy a školské zariadenia na celom Slovensku budú od pondelka 16. marca minimálne na 14 dní zatvorené, kraj podľa jej slov odporúča na piatok (13. 3.) riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vyhlásiť riaditeľské voľno.



"Chcem vyzvať všetkých občanov Prešovského kraja, aby si nemýlili karanténu s voľnočasovými aktivitami. Nasledujúce dni majú byť časom, keď budeme od seba separovaní. Opatreniami môžeme predísť situácii, ktorá nastala v Taliansku. Buďme preto disciplinovaní," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Zároveň v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave kraj zavádza prázdninový režim, ktorý bude platiť od 16. do 27. marca. Platiť bude pre SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a Bus Karpaty. Okrem toho, samospráva zatvorí od piatka ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Zamestnancov ambulantnej a týždennej formy zo zariadení, v ktorých sa zabezpečuje aj celoročná forma, ukladá kraj prioritne presunúť ako výpomoc do priamej práce s prijímateľmi na doplnenie chýbajúceho personálu z dôvodu práceneschopnosti.



PSK zároveň odporúča riaditeľom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK využiť v priamej práci s prijímateľmi dobrovoľníkov. A to najmä v zariadeniach, kde je momentálne vyššia práceneschopnosť, respektíve nedostatok personálu z iných dôvodov, napríklad karantény.



"Zariadenia si tak môžu vypomôcť, ak s dobrovoľníkmi uzatvoria zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s presným zadefinovaním prác u konkrétneho prijímateľa pri dodržaní prísnych epidemiologických noriem a zabezpečenia ochranných prostriedkov, ako u kmeňových zamestnancov," povedala Heilová.



Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zostávajú aj naďalej uzatvorené pre verejnosť aj individuálnych návštevníkov až do odvolania.



S účinnosťou od piatka PSK až do odvolania uzatvára jednotlivé odbory a oddelenia Úradu PSK, a tým zamedzuje styk zamestnancov s verejnosťou v súvislosti s plnením pracovných úloh. Kraj zároveň vyzýva občanov na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých krízovým štábom.