Rekonštrukcia mosta na Solivarskej v Prešove si vyžiada obmedzenia

Prešov 30. júna (TASR) - Rekonštrukcia mosta na Solivarskej v Prešove si na deväť dní, od 1. do 9. júla, vyžiada výraznejšie dopravné obmedzenia v podobe plnej uzávery mosta. Investičná akcia Prešovského samosprávneho kraja vo výške 3,13 milióna eur by mala byť podľa jeho hovorkyne Daši Jeleňovej ukončená na jeseň tohto roku. Kraj projekt rekonštrukcie solivarského mosta realizuje cez Integrovaný regionálny operačný program a podieľa sa na ňom päťpercentným spolufinancovaním.



Ako uviedla Jeleňová, rekonštrukčné práce na moste cez potok Sekčov na Solivarskej ulici intenzívne pokračujú. Týkajú sa mostného objektu s dĺžkou vyše 55 metrov aj priľahlého 160-metrového cestného úseku.



"Opravujeme tu vyše 50-ročný most aj cestu, ktorá sa vďaka rekonštrukcii rozšíri z dvoch na štyri pruhy, čím bude daný úsek komfortnejší a bezpečnejší. Modernizácia tohto mosta je pritom prvou z troch etáp celkovej rekonštrukcie úseku od križovatky Švábska - Solivarská po kruhovú križovatku pri obchodnom centre," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Stavba na Solivarskej konkrétne zahŕňa rekonštrukciu a úpravu cesty tretej triedy. Stavebné práce týkajú a verejného osvetlenia a káblovodu, pričom v závere prinesú tiež osadenie bezpečnostných zariadení na moste a realizáciu dopravného značenia.



"V júni sa na stavbe zrealizovali preložky vodovodov, trolejových vedení, nízkonapäťového vedenia a spätných a napájacích káblov. Vybudovali sa nové opory, piliere a nosná konštrukcia mostného objektu. Na betonáž nosnej konštrukcie bolo použitých 445 kubických metrov betónu a takmer 83 ton oceľovej výstuže. Ide o jednu z technicky náročnejších mostných stavieb, ktoré aktuálne realizujeme," doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.



Realizácia prác v úseku a na moste prináša aj dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. V úseku je znížená povolená rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu.



V rámci úplnej uzávery od 1. do 9. júla v úseku dôjde k zmene organizácie dopravy na križovatke ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Švábskej a Solivarskej. V úseku bude svetelná signalizácia vypnutá, premávka bude riadená zvislým a vodorovným dočasným dopravným značením a v čase dopravnej špičky aj policajtom. Hlavná cesta povedie po trase Arm. gen. L. Svobodu - Švábska a zo Solivarskej ulice bude v tieto dni umožnený len pravostranný vjazd a pravostranný výjazd.



Uzávera ovplyvní aj mestskú hromadnú dopravu v podobe obchádzky či obmedzení pravidelných liniek i nutných prestupov. Dopravný podnik mesta Prešov o týchto obmedzeniach informuje na svojom webovom sídle.