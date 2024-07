Rekonštrukcia mosta v Hostoviciach napreduje, tvrdí Prešovský kraj

Hostovice 26. júla (TASR) - Na moste na vstupe do obce Hostovice v okrese Snina dokončili polovicu rekonštrukčných prác. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do jeho opráv a modernizácie investuje takmer 700.000 eur a dokončený by mal byť v novembri. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Most cez rieku Udava bol postavený v roku 1970, jeho stavebno-technický stav bol klasifikovaný ako veľmi zlý. Opravou sa zlepšia jeho dopravné parametre a úsek bude bezpečnejší.



"Súčasné práce na moste sa sústreďujú na realizáciu betonáže spriahajúcej dosky mosta. Po dokončení bude nasledovať betonáž železobetónových krídiel a opôr objektu," konkretizovala hovorkyňa s tým, že následne pristúpia k zasypávaniu prechodových oblastí.



PSK od roku 2018 preinvestoval do cestnej infraštruktúry v okrese Snina 16,7 milióna eur. Opravili 41,5 kilometra ciest a 13 mostov. "Tento rok, okrem mostnej akcie pred Hostovicami, naplánoval aj modernizáciu cesty II/558 a cesty II/567 Pčoliné - Snina," doplnila hovorkyňa s tým, že ide o investičné akcie celkovo za 1,2 milióna eur.