Rekonštrukcia mosta v Nižnej Jablonke napreduje, tvrdí Prešovský kraj

Nižná Jablonka 25. júla (TASR) - Rekonštrukčné práce na moste nad potokom v obci Nižná Jablonka v okrese Humenné napredujú. Cieľom modernizácie je zlepšiť jeho stavebno-technický stav a dopravné parametre. Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal práce na 61-ročnom moste pred dvoma mesiacmi. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, do stavebných prác investuje PSK z vlastných zdrojov vyše 705.000 eur.



Na objekte už vybúrali polovicu zvršku, ríms, nosnej konštrukcie a časti opôr. "Na moste sa vybudovali úložné prahy s krídlami a prechodovou doskou. Taktiež sa tu na elastomérové ložiská položilo päť nových železobetónových nosníkov, každý s dĺžkou 16,4 metra," spresnila hovorkyňa.



Ďalšie stavebné práce sa zamerajú na betonáž ríms, osadenie bezpečnostných zariadení, položenie asfaltového betónu a osadenie mostných záverov. Nasledovať bude rekonštrukcia druhej časti mosta, počas ktorej sa doprava presmeruje na dokončenú polovicu.



V záverečnej fáze upravia koryto pod mostom. "Spočívať bude v položení dlažby z lomového kameňa do betónového lôžka. Dlažba sa pritom zabezpečí proti podmývaniu, a to zriadením zaisťovacieho prahu z vodotesného betónu na celú šírku koryta," doplnila Jeleňová s tým, že dokončiť práce na moste kraj plánuje v máji 2025.