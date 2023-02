V Prešovskom kraji rozbehli platformu aktérov v území a projekty v MRK

Prešov 26. februára (TASR) - Na regionálnom akčnom pláne začali v uplynulých dňoch pracovať aktéri platformy Quo vadis, Romale? Súvisí to s rovnomenným dokumentom, ktorý má Prešovský samosprávny kraj (PSK) vypracovaný od roku 2021 s cieľom zlepšiť situáciu a životné podmienky ľudí v generačnej chudobe. Priniesť má konkrétne kroky pomoci v štyroch hlavných oblastiach - zamestnanie, vzdelávanie, zdravie a sociálna zmena. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Podľa predsedu PSK Milana Majerského vytvorenie uvedenej platformy vyplynulo z aktivít kraja zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít (MRK). "Nápomocnou v riešení situácie v sociálne vylúčených komunitách v kraji je nám spolupráca so Svetovou bankou a Európskou komisiou prostredníctvom iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-Up Regions. Doteraz priniesla 32 podaných projektov za 10,5 milióna eur," vysvetlil s tým, že z toho je už 31 schválených, a to konkrétne pre šesť pilotných obcí - Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Čičava a Krivany.



Projektové zámery sa týkajú najmä základnej infraštruktúry. Najviac ich je zameraných na dobudovanie ciest, chodníkov a osvetlenia. Ďalšie riešia zberné dvory, stojiská na kontajnery a likvidáciu skládok. V prípade šiestich zámerov ide o dobudovanie kanalizácie a čerpačiek odpadových vôd. Nechýbajú tiež projekty pre sociálnu infraštruktúru, ako sú komunitné centrá a materská škola, a tiež na prestupné bývanie a ich predprojektovú prípravu. Súčasťou aktivít sú aj takzvané mäkké projekty zamerané na miestne občianske poriadkové služby.



Aktuálne sa v uvedených obciach s MRK implementuje päť projektov zameraných na miestne občianske poriadkové služby. Sú v celkovej hodnote 974.000 eur. "V Ostrovanoch sa rekonštruujú miestne komunikácie a vo Varhaňovciach buduje zberný dvor. V tejto obci sa úspešne zrealizovala i sanácia nelegálnych skládok, na ktorú sa vynaložili zdroje vo výške 57.000 eur. V Ostrovanoch sa vybudovala kanalizácia a vodovod, vo Varadke dobudovali cesty a v Krivanoch pribudol nový chodník," dodala Jeleňová.



Ďalšie schválené projekty sú podľa jej slov v rôznych štádiách prípravy verejných obstarávaní. Týkajú sa okrem iného napríklad kanalizácie vo Varhaňovciach, či likvidácie skládky a stojísk vo Varadke. Po realizácii uvedených procesov a kontrole sa začne ich implementácia. Vo všetkých prípadoch by mala byť ukončená do konca tohto roka.