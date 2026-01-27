< sekcia Regióny
Prešovský kraj rozdelí 2,4 milióna eur
Verejnoprospešné projekty a všeobecne prospešné služby sa môžu zapojiť do výzvy Participatívny rozpočet.
Autor TASR
Prešov 27. januára (TASR) - Už len posledný týždeň majú záujemcovia na zapojenie sa do dotačnej schémy Prešovského samosprávneho kraja (PSK), v ktorej samospráva plánuje rozdeliť 2,4 milióna eur. Podávanie žiadostí sa uzavrie v nedeľu 1. februára. Zapojiť sa môžu obce, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia, registrované cirkvi či fyzické alebo právnické osoby. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Tri výzvy v celkovom objeme 2,4 milióna eur vyhlásil PSK ešte 1. januára. Konkrétne Výzvu poslancov PSK s alokáciou 1,95 milióna eur, výzvu Participatívny rozpočet v objeme 390.000 eur a výzvu Riešenie potravinovej dostupnosti vo výške 60.000 eur.
„Grantový program kraja je dôležitým nástrojom podpory rozvoja našich regiónov. Pomáha obciam, organizáciám aj aktívnym ľuďom realizovať projekty, ktoré zlepšujú každodenný život v území - či už ide o komunitné aktivity, sociálnu pomoc, šport, kultúru alebo dostupnosť základných služieb, ako je riešenie potravinovej dostupnosti. V aktuálnej dotačnej schéme cielime opäť aj na zdravotníctvo či na prácu s deťmi a mládežou,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Vo Výzve poslancov PSK majú žiadatelia možnosť zapojiť sa do siedmich programov - šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia, podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve a mládež. Ktoré projekty uspeli vo výzve, sa dozvedia v máji tohto roka.
Verejnoprospešné projekty a všeobecne prospešné služby sa môžu zapojiť do výzvy Participatívny rozpočet. Zoznam prihlásených projektov bude zverejnený na webe samosprávy 2. apríla. O víťazných projektoch následne rozhodne verejnosť SMS hlasovaním, ktoré bude prebiehať od 7. do 21. apríla. Výsledky budú známe desať dní od ukončenia hlasovania.
Poslednou otvorenou výzvou je výzva Riešenie potravinovej dostupnosti, ktorá môže pomôcť obciam bez kamennej predajne potravín. Príspevok na služby ambulantného predaja prostredníctvom pojazdných predajní môže poskytnúť župa obciam do tisíc obyvateľov. Žiadosti vyhodnotí do marca tohto roka.
Vlani krajská samospráva rozdelila 1,95 milióna eur z Výzvy poslancov na 831 projektov v regiónoch. Cez Participatívny rozpočet do územia smerovalo takmer 440.000 eur pre 44 žiadateľov a ďalších 27.000 eur v rámci riešenia potravinovej dostupnosti.
