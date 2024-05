Prešov 21. mája (TASR) - Do regiónov Prešovského kraja ide ďalších približne 1,43 milióna eur. Rozhodli o tom v pondelok (20. 5.) na rokovaní krajskí poslanci, podporu dostane viac ako 680 projektov. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že najviac peňazí z Výzvy poslancov PSK pôjde na oblasť kultúry.



"V oblasti športu sa ušlo žiadateľom takmer pol milióna eur, projektom v sociálnych službách viac ako 34.000 eur a projektom zameraným na rodinnú samosprávu približne 43.000 eur. Do podpory životného prostredia a rozvoja environmentálneho povedomia pôjde vyše 11.000 eur a do podpory všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve niečo nad 27.000 eur," konkretizovala hovorkyňa.



Celkovo bolo v tejto vyhlásenej výzve doručených na Úrad PSK 974 žiadostí, poslanci napokon podporili dohromady 684 žiadateľov. Jeleňová dodala, že 33 žiadateľov nesplnilo požadované kritériá, zvyšní uchádzači neboli úspešní pre nedostatok financií. Ďalší štyria z okresu Levoča sa vzdali dotácie v prospech iných projektov z okresu.



Prešovská krajská samospráva rozdelila tento rok už 130.000 eur na projekty z Výzvy Participatívny rozpočet. "Ďalšie zmysluplné zámery v regiónoch podporíme cez Výzvu pre región, kde sú alokované dva milióny eur, a Výzvu predsedu, kde je finančný obnos vo výške 440.000 eur," uzavrela hovorkyňa.