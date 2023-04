Prešovská školská konferencia priblížila inovácie v oblasti energetiky

Prešov 26. apríla (TASR) - Obnoviteľné zdroje energie, alternatívne pohony, ako aj využitie takzvaných powerline technológií boli témou školskej konferencie organizovanej pod gesciou Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Uskutočnila sa v stredu v priestoroch Krajskej galérie v Prešove. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Konferencia sa podľa jej slov zamerala na sieťovanie vedomostí a vzdelávania vysokého a stredného školstva a na ich prepojenie s trhom práce.



"Podujatie prinieslo teoretické aj praktické poznatky o inováciách v oblasti energetiky či klimatickej zmeny a taktiež praktické ukážky najnovších SMART technológií. Boli to automobil na elektrický pohon, trojkolka na vodík a stĺp verejného osvetlenia s integrovanou nabíjacou elektrostanicou," priblížila Lehotská.



Podujatie hostilo biznis sektor v téme integrácie nabíjacích staníc do energetických systémov obcí. Nízkotlakové vodíkové technológie predstavili zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach. Prešovská krajská samospráva má podľa Lehotskej záujem tieto technológie ďalej aplikovať do vyučovacieho procesu na stredných odborných školách (SOŠ).



"Medzi pozvanými hosťami konferencie preto nechýbali zástupcovia SOŠ z Prešova a Popradu s portfóliom študijným odborov zameraných na oblasť energetiky budov, automobilovú dopravu či elektroniku. Jednou z nich je aj SOŠ dopravná v Prešove, ktorá v budúcom školskom roku štartuje s novým študijným odborom Autotronik. Študentov bude vzdelávať práve v oblasti elektromobility," doplnila Lehotská.



Ako povedala, PSK pripisuje SMART riešeniam v rámci miest a obcí veľký význam. Podporuje akékoľvek snahy o zefektívnenie zberu ich dát a následné zdieľanie prostredníctvom otvorených platforiem, akou bolo aj podujatie v prešovskej galérii. Téma využívania obnoviteľných zdrojov energie je zároveň vhodným doplnením duálneho systému vzdelávania na SOŠ.



"Sektorová konferencia v Krajskej galérii v Prešove študentom atraktívnym a praktickým spôsobom priblížila vývoj a moderné technológie v oblasti energetiky, ktoré spolu so znižovaním uhlíkovej stopy prispievajú k udržateľnému rastu a rozvoju regiónu. Bola šiestou z radu podujatí, ktoré PSK pripravuje v rámci Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK od roku 2022," dodala Lehotská.