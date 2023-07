Hotelová škola v Hornom Smokovci prilákala žiakov na letnú Gastroškolu

Vysoké Tatry 6. júla (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) hotelová v Hornom Smokovci organizuje tento týždeň v poradí 3. ročník Gastroškoly. Žiakov 4. až 8. ročníka základných škôl zaúča do tajov modernej gastronómie a prípravy špecialít, tentoraz španielskej kuchyne. Aktuálny ročník Gastroškoly je spojený aj s pohybovými aktivitami, informoval Prešovský samosprávny kraj (PSK).



"Celkovo 25 záujemcom Gastroškoly odovzdávajú skúsenosti a zručnosti majstri odbornej výchovy, učitelia a predovšetkým študenti školy, ktorí v mesiaci máj vycestovali do španielskej Malagy v práci projektu Erasmus+," uviedla krajská samospráva.



Počas prvého dňa Gastroškoly v utorok (4. 7.) účastníkom predstavili prípravu jedla pasta a la espaňola, želatínového dezertu a miešaného nápoja sangria bez alkoholu. Zároveň im priblížili techniku skladania obrúskov na slávnostné príležitosti. Vo štvrtok pokračujú prípravou ďalšieho španielskeho národného pokrmu, a to paelly. Zamerajú sa aj na prípravu ovocného gaspacha, na latte art, teda kreslenie do kakaa či miešanie ďalších nápojov. Súčasťou záverečného piatkového (7. 7.) dňa letnej Gastroškoly bude aj exkurzia v znamení Tatranskej horskej služby.



"Cieľom Gastroškoly v SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci je zvyšovať povedomie o gastrosektore vo Vysokých Tatrách a zatraktívniť príslušné odbory, ktoré sa na škole vyučujú, a to kuchár, čašník, cukrár a hotelová akadémia," uviedol PSK.