< sekcia Regióny
SOŠ technická v Humennom prejde modernizáciou za 1,6 milióna eur
Pribudnú nové CNC stroje, sústruhy a frézy s kompletným príslušenstvom. Zriadi sa aj nová dielňa.
Autor TASR
Humenné 9. septembra (TASR) - Strednú odbornú školu (SOŠ) technickú v Humennom čaká v najbližších dvoch rokoch rozsiahla modernizácia. Investícia vo výške viac ako 1,6 milióna eur prinesie obnovu budov, ako aj nové vybavenie pre študentov. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
„Humenskú školu čaká naozaj veľká zmena - a to nielen v oblasti vynovenia priestorov, kde sa pripravujú mechanici, programátori, zvárači či chemici, ale aj v oblasti technického vybavenia. SOŠ technická má potenciál stať sa lídrom odborného vzdelávania v regióne - je jediná v okrese s takýmto portfóliom, má ľudí s požadovanou odbornosťou, no potrebuje prejsť zásadnou modernizáciou. Preto som rád, že tento projekt sa stáva realitou,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Dodal, že projekt prispeje k skvalitňovaniu prípravy žiakov vo všetkých sférach a pomôže im otvoriť dvere na domáci i európsky trh práce.
Projekt schválila Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja v rámci integrovanej územnej stratégie s financovaním zo zdrojov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ide pritom o ďalší zo zámerov kraja v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions.
Modernizácia sa dotkne učební a dielní pre odbory strojárstva, elektrotechniky, chémie a grafiky digitálnych médií. V rámci stavebných prác prejdú obnovou dielenská hala, chemické laboratórium, elektrikárske a zváračské dielne, ako aj dve ďalšie miestnosti. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena výplní, sanácia podláh, nové elektroinštalácie, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, úprava omietok, montáž osvetlenia a vzduchotechniky.
Pribudnú nové CNC stroje, sústruhy a frézy s kompletným príslušenstvom. Zriadi sa aj nová dielňa. Pre študentov odboru elektrotechnika vznikne učebňa zameraná na technológie inteligentných budov a špecializované pracovisko na meranie neelektrických veličín. Chemické laboratóriá budú doplnené o nové prístroje, sklo a chemikálie, grafické odbory získajú modernú výpočtovú techniku.
„Humenskú školu čaká naozaj veľká zmena - a to nielen v oblasti vynovenia priestorov, kde sa pripravujú mechanici, programátori, zvárači či chemici, ale aj v oblasti technického vybavenia. SOŠ technická má potenciál stať sa lídrom odborného vzdelávania v regióne - je jediná v okrese s takýmto portfóliom, má ľudí s požadovanou odbornosťou, no potrebuje prejsť zásadnou modernizáciou. Preto som rád, že tento projekt sa stáva realitou,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Dodal, že projekt prispeje k skvalitňovaniu prípravy žiakov vo všetkých sférach a pomôže im otvoriť dvere na domáci i európsky trh práce.
Projekt schválila Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja v rámci integrovanej územnej stratégie s financovaním zo zdrojov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ide pritom o ďalší zo zámerov kraja v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions.
Modernizácia sa dotkne učební a dielní pre odbory strojárstva, elektrotechniky, chémie a grafiky digitálnych médií. V rámci stavebných prác prejdú obnovou dielenská hala, chemické laboratórium, elektrikárske a zváračské dielne, ako aj dve ďalšie miestnosti. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena výplní, sanácia podláh, nové elektroinštalácie, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, úprava omietok, montáž osvetlenia a vzduchotechniky.
Pribudnú nové CNC stroje, sústruhy a frézy s kompletným príslušenstvom. Zriadi sa aj nová dielňa. Pre študentov odboru elektrotechnika vznikne učebňa zameraná na technológie inteligentných budov a špecializované pracovisko na meranie neelektrických veličín. Chemické laboratóriá budú doplnené o nové prístroje, sklo a chemikálie, grafické odbory získajú modernú výpočtovú techniku.