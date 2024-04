Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove prešla obnovou

Prešov 30. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) ukončil rekonštrukciu na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) strojníckej v Prešove. Projekt zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry za takmer 3,9 milióna eur zrealizovali z európskych a vlastných zdrojov kraja v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, kraj plánuje školu aj ďalej modernizovať.



Rekonštrukcia školy bola rozdelená do troch hlavných častí. Prvá sa týkala obnovy striech, z ktorých odstránili funkčné poruchy a predĺžila sa životnosť stavby. Druhú časť zamerali na komplexnú obnovu sociálnych zariadení a elektroinštalácie, pričom najnáročnejšia bola rekonštrukcia elektroinštalácie školy. Zahŕňala opravu hlavného a núdzového osvetlenia, zásuvkových a motorických rozvodov, ako aj rozvádzačov, hlasovej a elektrickej požiarnej i zabezpečovacej signalizácie či školského rozhlasu.



Posledná fáza projektu sa zamerala na materiálno-technické vybavenie. Za takmer 321.000 eur sa pre školu zaobstaral trenažér virtuálneho zvárania, plazmové rezacie zariadenie, 3D simulátory s príslušenstvom, výukové pracoviská pre elektrotechnikov aj učiteľa, ako aj výukové systémy pre elektroinštaláciu a rozvody.



Podľa riaditeľky školy Hedvigy Rusinkovej sa na škole viac ako pol roka pracovalo za plného chodu školy iba s mesačným dištančným vzdelávaním, "čo nie je obvyklá situácia. Pre školu je to významný krok vpred v skvalitnení jej priestorov a stredného odborného vzdelávania v oblasti strojníctva, elektrotechniky a mechatroniky," doplnila.



Projekt bol financovaný cez európske zdroje programu IROP a s príspevkom 610.000 eur z rozpočtu PSK. Jeho realizácia trvala šesť a pol mesiaca. "Položili sme základy špičkového centra strojárstva s potrebným zázemím, kde budú mať mechatronici a strojári kvalitné prostredie aj špičkové stroje. Škola musí byť atraktívna zvonka aj zvnútra a musí mať dobrú techniku. To je kľúčové, aby sme študenta a jeho rodiča zaujali pre výber štúdia na tejto škole a napokon aj motivovali pre prácu v regióne," priblížil v pondelok (29. 4.) predseda PSK Milan Majerský. Doplnil, že PSK podporuje systém duálneho vzdelávania, v ktorom evidujú viac ako 1500 žiakov.



Modernizácia školy podľa PSK pokračuje, čaká ju debarierizácia v rámci plánu obnovy, implementácia aktivít cez národný projekt Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II, ktorý prinesie inovácie v obsahu vzdelávania, programy mentoringu a tutoringu aj skvalitnenie marketingu. Prebehne aj ďalšie dovybavenie priestorov dielní školy novou technikou za viac ako 600.000 eur.