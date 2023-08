Prešovský kraj spúšťa taktovú dopravu na linke Prešov - Poprad

Prešov 30. augusta (TASR) - V rámci projektu IDS Východ spúšťa Prešovský samosprávny kraj (PSK) prvú fázu systému taktovej dopravy na línii Prešov - Spišské Podhradie - Levoča - Poprad. Autobusové spoje obsluhujúce mestá a vybrané obce na trase budú premávať v pravidelných časových intervaloch. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Spoje prímestskej dopravy budú na tejto trase premávať desaťkrát denne v jednom smere počas pracovných dní, respektíve osemkrát denne v jednom smere počas víkendov a štátnych sviatkov.



Odchody väčšiny spojov sú podľa Jeleňovej usporiadané v pravidelných 60-minútových alebo 120-minútových intervaloch. "Ide o dôležitý krok k cieľu, ktorým je celotýždenný 60-minútový interval spojov v oboch smeroch na prímestskej linke Prešov - Poprad. Od pravidelnej decembrovej zmeny cestovných poriadkov budú zabezpečené aj systémové nadväznosti z Levoče smerom na Spišskú Novú Ves a Kežmarok," uviedla Jeleňová.



"Ideme preto cestou postupného uplatňovania taktových cestovných poriadkov, vďaka ktorým spoje na linkách jazdia v pravidelných časových intervaloch, s minimom výnimiek a koordinovanými nadväznosťami v prestupných uzloch," povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý kandiduje v septembrových parlamentných voľbách.



Príchody a odchody spojov v Poprade sú časovo koordinované s príchodmi a odchodmi diaľkových vlakov a tatranských električiek. Vzniknú aj ďalšie spojenia pre cestujúcich v regióne. "Vďaka prepojeniu liniek cez tunel Branisko do súvislého spojenia vznikne množstvo zaujímavých spojení, napríklad pre cestujúcich dochádzajúcich zo Spišského Podhradia do Prešova alebo zo Širokého a okolitých obcí do Levoče a Popradu," dodal predseda PSK.



Spoje novej linky zastavujú na vybraných zastávkach, pričom obslúžia Chminiansku Novú Ves, Bertotovce, Hendrichovce, Fričovce, Široké, Spišské Podhradie, Nemešany, Klčov, Spišský Hrhov, Levoču, Spišský Štvrtok, Jánovce, Hôrku, Švábovce a Hozelec.



"V rámci ďalších fáz projektu, najmä zmenami cestovných poriadkov v decembri tohto roka a júli budúceho roka, budú doplnené pravidelné nadväznosti na prípojné linky, skvalitnené existujúce nadväznosti a postupne dopĺňané chýbajúce spoje na hlavnej trase. Cieľom je vytvoriť na linke 60-minútový interval spojov počas celého týždňa, kapacitne posilnený počas pracovných dní o spoje v úsekoch Prešov - Široké a Poprad - Spišské Podhradie," dodala Jeleňová.