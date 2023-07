Stredná športová škola v Poprade bude mať nový atletický ovál

Poprad 28. júla (TASR) - Žiaci Strednej športovej školy (SŠŠ) v Poprade a ďalší mladí športovci budú môcť na svoju prípravu využívať aj vonkajší areál. Zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj (PSK) tam v týchto dňoch začína s výstavbou oválu s atletickou dráhou. TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Športovisko plánujú odovzdať do užívania v októbri, bude pozostávať z trojdráhovej tartanovej atletickej dráhy s dĺžkou 200 metrov a 80-metrovou štvordráhovou rovinkou s doskočiskom. Vo vnútri oválu bude multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom s rozmermi 52 krát 30 metrov pre futbal, volejbal či tenis. Areál i ihriská sa oplotia a vybavia športovým zariadením.



"Práve vonkajší ovál je posledným športoviskom, ktoré tejto škole, nedávno ocenenej titulom Stavba roka 2022, chýbal. Už po jej uvedení do prevádzky sme hľadali riešenie, ako ju čo najskôr skompletizovať, aby tu mali žiaci a športovci všetko, čo pre svoju prípravu potrebujú. S poslancami sme sa rozhodli nečakať na výzvy a doslova na neisté financie, ale využiť vlastné zdroje," uviedol k pripravovanej investičnej akcii predseda PSK Milan Majerský.



Škola postupne upravuje aj ďalšie priestory, ktoré neboli z finančných dôvodov zahrnuté do projektu stavby a priebežne ich zapája do prevádzky. Do úpravy okolia sa podľa riaditeľa školy Vladimíra Lajčáka pustili svojpomocne. "Pre dramatický nárast cien sme tiež museli hľadať riešenia na zníženie energetických nárokov a zefektívnenie prevádzky. Do systému sme zapojili zariadenie na neutralizáciu jalovej elektriny, vymenili sme bežné vypínače za časové a pohybové, a to vo všetkých budovách. Sprocesovali sme aj predaj našou fotovoltikou vyrobenej a nami nespotrebovanej elektrickej energie do siete," dodal Lajčák.



Aktuálne sa škola pripravuje na nový školský rok, do jej lavíc by malo zasadnúť 218 žiakov v ôsmich triedach štyroch ročníkov. Študovať budú v dvoch odboroch, športové gymnázium a športový manažment. Riaditeľ dodal, že škola zameraná na výchovu budúcich profesionálnych športovcov, ale aj trénerov, manažérov a organizátorov či podnikateľov v oblasti športu úspešne spolupracuje napríklad s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. V jej areáli má detašované pracovisko – Inštitút manažérskych systémov.



Nové sídlo SŠŠ v Poprade je v prevádzke od septembra 2022. Moderný komplex má celkovú výmeru 8306 štvorcových metrov. Jedna z najvýznamnejších investícií kraja si vyžiadala takmer 14 miliónov eur. Súčasťou areálu sú športové haly, šatne, telocvične, posilňovne, pohybové štúdio, učebne, kabinety, jedáleň či internát.