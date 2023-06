Prešovskí študenti vytvorili aplikáciu na triedenie elektroodpadu

Prešov 13. júna (TASR) - Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Prešove vytvorili aplikáciu na triedenie elektroodpadu. Vznikla v rámci predmetu databázové systémy a webové aplikácie. Jej cieľom je zber starších elektrospotrebičov a ich ďalšie využitie. Na škole totiž nefunkčné spotrebiče nevyhadzujú, ale opravujú. TASR o tom informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom školy.



Aplikáciu a záchranu nefunkčných domácich prístrojov predstavili aj počas podujatia Opravíme to spolu v uplynulých dňoch, kde sa stretli tiež bývalí učitelia školy, a ktoré zorganizovali v rámci projektu Elektroodpad Dopad vzdelávacieho centra CEEV Živica.



"Škola takýmto spôsobom vychováva domácich majstrov. Nefunkčné elektrospotrebiče pritom získava aj od firiem, s ktorými spolupracuje. Nielen počas vyučovacích hodín, ale i poobede jej žiaci spolu s učiteľmi pracujú na ich následnej oprave. Prípadne na využití ich súčiastok pre iné zariadenia," uviedla Jeleňová.



Budúci elektrotechnici sa pritom zameriavajú na práčky, rádiá alebo elektrické kosačky a žiaci, študujúci informačné a sieťové technológie, repasujú notebooky, počítače a ich príslušenstvo.



"Programátormi vytvorená aplikácia je postavená na evidencii došlých či darovaných spotrebičov. Priraďujú sa k jednotlivým zoznamom aplikácie, ako je Zber, Oprava alebo Podaj ďalej. Keď sa opravia, nájdu svoje ďalšie využitie, napríklad na školských internátoch," priblížila Jeleňová.



Žiaci by chceli v blízkej budúcnosti vytvorenú aplikáciu ešte vylepšiť, a to o položku Hľadám. Mala by priniesť zjednodušenie a zlepšenie organizácie umiestnenia jednotlivých elektroodpadov v škole.



Projekt Elektroodpad Dopad, do ktorého sa SPŠE v Prešove zapojila, má za cieľ poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie po následnú likvidáciu. Zároveň poukazuje na zodpovedné správanie v tejto téme. Pre školy prináša tiež nové riešenia a nápady.