Štyri školy v Prešovskom kraji získali dotáciu od rezortu školstva

Prešov 5. augusta (TASR) - Štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) uspeli v rámci výzvy Modernejšia škola, ktorú vyhlásil rezort školstva s cieľom zatraktívniť školské prostredie. Štátnu dotáciu v celkovej výške 89.730 eur využijú školy na revitalizáciu svojich tried, vytvorenie oddychových zón či modernizáciu spoločných priestorov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Zriaďovatelia základných a stredných škôl mohli požiadať rezort o príspevok maximálne 30.000 eur, a to pre účely zmodernizovania svojich vnútorných priestorov a podporu inovatívnych prístupov vo výučbe. Celkovo v rámci Slovenska uspelo 144 žiadateľov, z toho 31 z Prešovského kraja. Medzi nimi aj štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, a to Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická v Bardejove, SPŠ techniky a dizajnu v Poprade, Spojená škola vo Svidníku a Gymnázium v Lipanoch.



"SPŠ technická v Bardejove vďaka schválenej dotácii 16.690 eur zrealizuje projekt zameraný na realizáciu oddychovej zóny na druhom a treťom nadzemnom podlaží a zrevitalizovanie učebne na prízemí. Novým nábytkom sa v rámci revitalizácie dovybaví aj učebňa. SPŠ techniky a dizajnu v Poprade získala štátny príspevok vo výške 30.000 eur. Investície využije na revitalizáciu dvoch učební, ktoré svojím rozdelením na medzipriestory získajú viacúčelové využitie. Taktiež sa v škole vybuduje multifunkčná centrálna oddychová zóna s časťami pre prácu, relax i zábavu," uviedla Heilová.



V Spojenej škole vo Svidníku sa vďaka dotácii 22.340 eur vytvorí centrálna oddychová zóna, chodbová oddychová časť a taktiež relaxačné zóny v triedach. Centrálna zóna bude vybavená dreveným pódiom a sedacím nábytkom. Chodbový oddychový priestor bude mať taktiež pódium a smart sedenia s dobíjaním mobilov.



Vo výzve uspelo aj Gymnázium Lipany, ktorému rezort schválil príspevok vo výške 20.700 eur. Škola bude mať novú chodbovú oddychovú zónu, zrevitalizované triedy a v nich vytvorený oddychový priestor.



"Nové oddychové zóny, ktoré v školách už o niekoľko týždňov vzniknú, by mali slúžiť ako knižnice, priestory na socializáciu, debaty, ale aj na výučbu. Zrevitalizované triedy prispejú k zvýšeniu atraktivity týchto vzdelávacích inštitúcií pre ich žiakov aj učiteľov," dodala Heilová.