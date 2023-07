V Prešovskom kraji bude súťaž stredoškolských časopisov

Prešov 3. júla (TASR) - Novinárske tímy z celého kraja, ktoré sa podieľajú na tvorbe stredoškolských časopisov, sa môžu prihlásiť do súťaže. Desiatykrát organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove Súťaž stredoškolských časopisov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, obsah časopisov a ich prepojenie so životom školy a regiónu bude aj tentoraz hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe.



"Uzávierka pre zaslanie stredoškolských časopisov pre nový ročník súťaže je 30. september 2023. Prihlasovanie je otvorené pre školské časopisy zo školského roka 2022/2023, ktoré vychádzajú v tlačenej i online verzii," priblížila Jeleňová.



Prihlášku je možné nájsť na webstránke PSK. Redakcie posielajú svoje časopisy emailom na adresu crd@kniznica-poh.sk. V printovej podobe je ich potrebné doručiť na adresu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.



Doručené časopisy bude hodnotiť odborná porota odsúhlasená výborom RO SNN v Prešove. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na prvý polrok 2024.



V nedávnom deviatom ročníku súťaže porota posudzovala 21 stredoškolských časopisov z 11 miest kraja a nesúťažne, vzhľadom na pravidlá účasti, jeden časopis z Košického kraja. Víťazom sa stal časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova, ktorý obhájil prvenstvo a do svojej zbierky si zapísal už piate najcennejšie víťazstvo v tejto krajskej súťaži.