Prešovský kraj ukončil hydrogeologické vrty vo viacerých obciach

Prešov 19. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) ukončil hydrogeologické vrty vo viacerých obciach v okrese Snina, ktoré sú bez vodovodov. Vrty potvrdili vodné zdroje vhodné na zásobovanie pitnou vodou. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, kraj na tento účel vynaložil viac ako jeden milión eur z vlastných aj európskych zdrojov.



Z 24 obcí okresu Snina, ktoré sú súčasťou projektu, bol potvrdený zdroj pitnej vody v 19 obciach. "Vo zvyšných piatich obciach bude zásobovanie zabezpečené povrchovými zdrojmi. Aj keď to nie je v našej kompetencii a táto agenda je mimoriadne náročná, som rád, že takto vieme pomôcť vyše 5000 obyvateľom územia, ktorí síce žijú v blízkosti vodnej nádrže Starina, no sami doteraz nemajú prístup k pitnej vode," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Zdroj pitnej vody bol potvrdený v obciach Brezovec, Dúbrava, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Topoľa, Uličské Krivé, Zboj, Hostovice, Čukalovce, Runina a Nová Sedlica. PSK ešte začiatkom roka vybudoval ďalšie dva vrty - v obciach Šmigovec a Ruská Volová.



"Pri ďalších obciach, ktoré ešte nemajú overený a potvrdený zdroj pitnej vody, respektíve hydrogeologické prieskumné práce neboli úspešné, predpokladáme zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z prameňov lokalizovaných v katastri týchto obcí alebo z iných alternatívnych zdrojov," uviedol vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák a dodal, že v nasledujúcich týždňoch začnú na prameňoch realizovať geologické prieskumné práce, ktoré by mali trvať jeden rok.



Od roku 2021 zrealizoval PSK viac ako 30 prieskumných vrtov do hĺbky 50 až 200 metrov, výsledky ktorých tvoria základ pre spracovanie projektovej dokumentácie.



PSK už zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zbojskú dolinu, zahŕňajúcu obce Nová Sedlica, Zboj a Uličské Krivé. Koncom mesiaca majú obce dostať dokumentáciu na úrovni územného rozhodnutia, následne požiadajú o vydanie územného rozhodnutia a PSK im zabezpečí doprojektovanie pre stavebné povolenie. Agentúra regionálneho rozvoja PSK pomôže obciam s verejným obstarávaním na výstavbu vodovodu a kanalizácií, ako aj so spracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.



"Obce v Zbojskej doline už majú zabezpečené finančné krytie v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK, a to vo výške 11 miliónov eur," uviedol Majerský. Aktuálne prebiehajú rokovania o finančnom krytí pre ďalšie obce.



Kraj sa zaoberá aj zabezpečením kanalizácie v 28 obciach okresu Snina s takmer 7000 obyvateľmi. Zabezpečenie vodovodu a kanalizácie pre Sninský okres začal ako projekt v rámci iniciatívy Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou bankou, s Európskou komisiou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ukončený by mal byť do roku 2029.