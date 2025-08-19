< sekcia Regióny
Ukončili modernizáciu historickej budovy kežmarského gymnázia
Autor TASR
Kežmarok 19. augusta (TASR) - Modernizáciu historickej budovy kežmarského gymnázia v týchto dňoch dokončili. Na sociálnej sieti o tom informoval podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak a potvrdil, že rekonštrukciu budovy, postavenú ešte v druhej polovici 18. storočia, nedávno aj úspešne skolaudovali.
„Už 1. septembra sa po roku pauzy opäť spúšťa vyučovanie v tejto budove, ako bolo sľúbené do roka a do dňa,“ uviedol Bieľak. V súčasnosti stále pokračujú práce aj na prístavbe, kde bude sídliť Škola umeleckého priemyslu (ŠUP). Tá má byť podľa podpredsedu dokončená o rok.
S rekonštrukciou budovy gymnázia, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a výstavbou novej časti pre ŠUP sa začalo ešte v roku 2023. Celkové náklady sú približne 13 miliónov eur, pričom 11 miliónov ide z rozpočtu zriaďovateľa škôl PSK a zvyšok zo zdrojov Európskej investičnej banky.
