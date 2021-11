PSK umožní vakcináciu vo veľkokapacitnom centre aj počas sviatku

Poprad 16. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) umožní vakcináciu proti novému koronavírusu vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu v Poprade aj v deň voľna, 17. novembra. Pre záujemcov sa otvorí v telocvični na Mnoheľovej ulici už o 8.00 h. „Promptne reagujeme na zvýšený záujem o vakcínu zo strany miestnych samospráv v podtatranskom regióne. Centrum bude otvorené desať hodín a pripravené zaočkovať jednak nových záujemcov, ale aj ľudí čakajúcich na tretiu dávku vakcíny,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že k dispozícii je 1200 vakcín.



Očkovacie tímy PSK budú v centre až do 18.00 h jednotne aplikovať vakcínu od Pfizer/BioNTech. Uspokojí záujemcov o prvú dávku i ľudí, ktorí by mali dostať druhú, či tzv. booster dávku a na preočkovanie boli pozvaní iniciačnou SMS z Národného centra zdravotníckych informácií. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová dodala, že po novom sa preočkovávajú záujemcovia od 18 rokov, ktorým uplynulo šesť mesiacov po aplikovaní druhej dávky a tiež ľudia s oslabenou imunitou, ktorí sú minimálne štyri týždne po druhom očkovaní. „Záujemcovia na podanie prvej dávky vakcíny sa môžu registrovať cez štátnu čakáreň a aj cez portál PSK,“ upozornila. Predídu tým podľa nej čakaniu v rade, keďže v centre budú uprednostňovaní ľudia s registráciou. Očkovanie i preočkovanie tu bude prebiehať aj na počkanie.



„Záujem o vakcínu narastá, čomu nasvedčujú aj naše čísla zaočkovaných z uplynulého víkendu, keď sme podali takmer 3600 vakcín. Pritom až 60 percent tvorila skupina prvoočkovancov, čo nás povzbudzuje,“ skonštatoval Majerský. Situácia v kraji podľa neho nie je dobrá a čísla pozitívne testovaných, ktorí končia na nemocničnom lôžku, stále rapídne narastajú. „Tento stav môžeme zvrátiť práve zaočkovaním. Potrebujeme zmierniť tlak na naše nemocnice, ktorý je v tejto chvíli už naozaj neúnosný. Aj preto ešte rozšírime našu ponuku očkovacích termínov a pôjdeme s vakcínou do ďalších okresov,“ upozornil Majerský.



Kraj bude už tento víkend pokračovať v očkovaní v obchodných centrách, pričom vakcínu chce znovu sprístupniť aj vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Okrem Popradu a Prešova sa tak stane už aj v Humennom. V pláne ma tiež zriadiť dočasné očkovacie miesta aj v okresoch Stropkov a Vranov nad Topľou, na budúci týždeň tiež v Bardejovskom okrese.