Prešovský kraj opraví 20 kilometrov ciest III. triedy a osem mostov

Vyšné Repaše 3. júna (TASR) - V 13 okresoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) odstránia havarijný a nevyhovujúci stav na 15 úsekoch ciest III. triedy s celkovou dĺžkou viac ako 20 kilometrov. Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth uviedol, že sa zároveň opraví aj osem mostov.



V obci Vyšné Repaše, kde taktiež dôjde k oprave mostnej konštrukcie a prístupovej cesty od Ulože, v piatok odovzdali zhotoviteľom zmluvy o dielo. V prípade ciest sa náklady vyšplhajú na takmer tri milióny eur, mosty si vyžiadajú ešte o 2,5 milióna eur viac. Všetky práce realizuje krajská samospráva z vlastného rozpočtu v kombinácii s úverom z Európskej investičnej banky.



"Najdrahší most je v Nižnom Slavkove v hodnote 1,4 milióna eur a najstarší mostný objekt, ktorý zrekonštruujeme, bol postavený v roku 1890 v obci Radvaň nad Laborcom," priblížil Horváth. Na väčšine objektov sa bude meniť nosná konštrukcia, najdlhšie potrvajú opravy v obci Huncovce pod Tatrami a to 240 dní. "Zmluvné podmienky so zhotoviteľmi už boli nastavované so zreteľom na zvyšovanie cien stavebných materiálov. Celkový nárast nákladov pri stavebných prácach je na úrovni 23 percent v porovnaní s obdobím pred vojnovým konfliktom," doplnil riaditeľ.



Kraj okrem toho pripravuje verejné obstarávanie aj na mostné objekty cez potok Rohovčík pred obcou Krivany, pri odbočke do obce Jalová, medzi Popradom a Spišskou Teplicou a tiež v Liptovskej Tepličke. V procese prípravy sú aj ďalšie úseky ciest III. triedy v okresoch Bardejov, Humenné, Poprad, Kežmarok, Prešov, Sabinov a Stropkov. "Ak by sa súťaž podarilo vyhodnotiť do konca júla, tak koncom augusta a v septembri by šli do rekonštrukcie ďalšie cesty a mosty. Na mostné objekty by šlo 1,5 milióna eur a ďalšie tri milióny eur na cestné úseky," doplnil Horváth.



Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že vďaka týmto opravám sa zníži objem ciest v havarijnom stave zo 74 na päť kilometrov. "Za štyri roky bolo na území PSK zrekonštruovaných rekordných takmer 450 kilometrov ciest II. a III. triedy a 79 mostných objektov za takmer 84 miliónov eur," dodal. Prešovský kraj má podľa neho v správe 2500 kilometrov ciest a 1237 mostov, čo je najviac na Slovensku.