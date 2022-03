V Prešovskom kraji sa čítalo, obyvatelia si požičali vyše 900.000 kníh

Prešov 5. marca (TASR) – Vyše 413.000 ľudí, ktorí v roku 2021 navštívili knižnice v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), si vypožičali spolu viac ako 908.000 knižných titulov. Napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu tiež do krajských hvezdární zavítalo takmer 13.000 návštevníkov a do divadiel bezmála 15.000 divákov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.



"Najviac záujemcov, vyše 159.000, prišlo do Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde si vypožičalo spolu viac ako 342.000 knižných titulov," priblížila. Druhou najnavštívenejšou krajskou knižnicou bola Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, kde si spolu takmer 62.000 čitateľov vypožičalo vyše 124.000 kníh vrátane elektronických, treťou, s 58.000 návštevníkmi, Podtatranská knižnica v Poprade.



Dve krajské hvezdárne, Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, privítali v roku 2021 na svojich podujatiach pre verejnosť spolu viac ako 12.800 návštevníkov.



Počas šiestich mesiacov, keď boli divadlá PSK – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove - sprístupnené verejnosti v obmedzenej kapacite, uvidelo ich 124 predstavení vrátane siedmich premiér viac ako 14.700 divákov. "Spolu 40 predstavení pred 27.000 divákmi odohral vlani Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS), a takisto uviedol premiéru s názvom Reprezentačný koncert, ktorá predstavuje hudobno-tanečnú šou prepájajúcu tradície rôznych kultúr," doplnila Heilová.