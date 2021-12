Prešovský kraj: V očkovacích centrách rastie záujem o vakcínu

Prešov 20. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) bol v uplynulých dňoch (11. - 17. 12.) súčasťou mobilizačnej kampane Ministerstva zdravotníctva SR s názvom Darujme si Vianoce. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, dostupné dáta za spomenutých sedem očkovacích dní ukazujú vysoké čísla podaných vakcín Janssen a od konzorcia Pfizer/BioNTech v réžii PSK.



"Konkrétne ich bolo podaných viac ako 8539, a to či už v nákupných domoch, alebo veľkokapacitných očkovacích miestach vo vybraných mestách i obciach kraja, ktoré prejavili záujem o realizáciu očkovania na svojom území. Výrazné číslo vakcín bolo podané práve počas víkendu 11. až 12. decembra, teda v prvých dvoch mobilizačných dňoch, a to spolu 6168," uviedla Jeleňová.



Počas pracovného týždňa bola v teréne aj výjazdová očkovacia služba PSK, ktorá sprístupnila vakcínu individuálne vo viacerých obciach či väznici, ale aj v Spišskej Starej Vsi a aj v Levoči. Realizovalo sa i takzvané večerné očkovanie v dvoch nákupných domoch v Prešove a v Poprade. Uvedené pracovné dni a očkovacie miesta priniesli spolu vyše 2180 aplikovaných vakcín proti ochoreniu COVID-19, pričom najviac ich bolo podaných počas štvrtka (16. 12.), a to až 853 vakcín.



Okrem mobilizačnej kampane rezortu zdravotníctva PSK podľa Jeleňovej zintenzívnil očkovanie aj v rámci vlastných aktivít. S motívom Kraj ťa potrebuje zvýšili počet termínov i očkovacích miest, čo sa odrazilo aj na celkovej štatistike.



"V prvom týždni od 6. do 12. decembra bolo záujemcom o očkovanie podaných spolu 7204 vakcín proti ochoreniu COVID-19, kým týždeň predtým od 29. novembra do 6. decembra to bolo len 4342 vakcín. Aktuálny posledný týždeň od 13. do 19. decembra zatiaľ lámal rekordy. V centrách PSK a cez mobilné tímy v réžii kraja bolo podaných 9686 vakcín, pričom najvyšší záujem zaznamenal kraj počas soboty 18. decembra, keď bolo aplikovaných celkovo 3921 dávok vakcín," dodala Jeleňová.