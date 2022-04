V rámci participatívneho rozpočtu rozdelil Prešovský kraj 130.000 eur

Prešov 26. apríla (TASR) - Na revitalizáciu ulice, dovybavenie areálu, opravy chodníkov, fasád či zabezpečenie ozvučenia i zriadenia open air minimúzea travertínov sa použijú financie v rámci participatívneho rozpočtu. Rozhodla o tom verejnosť v rámci SMS hlasovania. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tomto roku prvýkrát vyhlásil výzvu Participatívny rozpočet. Realizovať sa bude 13 projektov v 11 okresoch, medzi ktoré sa rovným dielom prerozdelilo 130.000 eur. Dva okresy, Medzilaborce a Stará Ľubovňa vo výzve nemali zastúpenie. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Je to ďalší krok k tomu, ako byť bližšie k obyvateľom našich okresov a umožniť im aktívne sa zapojiť do vecí verejných a tým do zveľadenia a zatraktívnenia svojich miest a obcí," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V okrese Bardejov bude krajská dotácia použitá na projekt Slovenskej provincie Saleziánov don Bosca. Ide o výmenu okien Pastoračného centra pre Rómov.



Pod Sokolejom v Humennom bude vybavený areál zariadenia pre pastoráciu rodín oddychovými zónami a v okrese Kežmarok bude zrekonštruované kultúrno-spoločenské centrum Stráne pod Tatrami. V Levočskom okrese uspel v hlasovaní verejnosti projekt ozvučenia baziliky na Mariánskej hore. V Gánovciach v okrese Poprad umožní krajská dotácia vybudovanie open air minimúzea travertínov Slovenska. V Milpoši v okrese Sabinov bude opravená fasáda na Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla a v Snine priestory komplexu Farnosti Božieho milosrdenstva.



V okrese Stropkov dostal zelenú projekt zateplenia fasády farskej budovy v Turanoch nad Ondavou. Za Svidnícky okres uspelo občianske združenie Mladý Svidníčan, ktoré zrevitalizuje športový areál. Do revitalizácie Stankovskej ulice sa pustia v obci Sečovská Polianka z okresu Vranov nad Topľou, a to vďaka úspešnému projektu Občianskeho združenia 09414.



V okrese Prešov sa v rámci zmienenej výzvy zrealizujú tri projekty. Zámer z Kokošoviec zameraný na rekonštrukciu chodníka a vstupu do miestneho kostola uspel vďaka najvyššiemu počtu získaných SMS hlasov. Kraj využil právo v prípade nerozdelenia finančných prostriedkov medzi nezúčastnené okresy poskytnúť ich žiadateľom, ktorých projekty sa podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov umiestnili v poradí na ďalšom mieste. Sú nimi projekt rekonštrukcie svätyne Kostola sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch a zámer revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Kalvária Prešov, za ktorým je Prešovská gotika.