PSK: V troch knižniciach kraja pribudli samoobslužné automaty

Prešov 29. augusta (TASR) - V troch knižniciach Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pribudli v uplynulých dňoch samoobslužné stanice. Čitatelia si prostredníctvom nich môžu vypožičať, predĺžiť či vrátiť knihy a získať tiež informácie o čitateľskom konte. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, samoobslužné stanice plánujú využívať aj ďalšie knižnice, a to v Prešove i vo Vranove nad Topľou.



Automaty sú v prevádzke v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove, v Podtatranskej knižnici v Poprade, kde nahradil pôvodnú stanicu inštalovanú v roku 2014, a tiež v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni.



"Samoobslužné stanice majú možnosť voľby cudzieho jazyka a ovládané sú prostredníctvom dotykového displeja. Predĺženie výpožičky kníh umožňuje pre jednotlivé položky aj hromadne, navyše je rozšírený o platobný modul. O vykonaných činnostiach tlačí potvrdenie na integrovanej tlačiarni alebo prostredníctvom potvrdzujúceho emailu," povedala Jeleňová.



Dotyková obrazovka je vybavená režimom pre zrakovo znevýhodnených čitateľov.



"Najväčšou výhodou samoobslužných staníc je práve rýchle požičiavanie vybraných titulov bez dlhého státia pri výpožičnom pulte, čo vítajú najmä školské kolektívy. Do knižníc sa zaobstarali vďaka schválenému projektu Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice zo zdrojov Európskej únie, a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu," doplnila Jeleňová s tým, že pribudnúť by mali aj v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.



Regionálne knižnice v Bardejove, Humennom, Levoči, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, Svidníku a vo Vranove nad Topľou disponovali v roku 2022 knižničnými jednotkami v počte vyše 730.000. Počet registrovaných používateľov bol v uplynulom roku približne 31.700.