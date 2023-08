Osobnosti na Cenu Prešovského kraja môže nominovať aj verejnosť

Prešov 1. augusta (TASR) - Významné osobnosti či kolektívy regiónu môže okrem predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a poslancov nominovať do konca septembra na Cenu PSK 2023 aj široká verejnosť. Kraj najvyššie krajské ocenenie za mimoriadne úspechy a reprezentáciu udelí už po 19. raz. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Cena PSK sa každoročne udeľuje slovenským občanom, cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom za ich dlhoročný a mimoriadny prínos pre rozvoj Prešovského kraja. Slávnostný galaprogram sa už tradične uskutoční v závere roka.



"Návrhy na ocenenia musia obsahovať meno nominovaného laureáta, zdôvodnenie nominácie, ako aj potrebné súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK následne rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK," uviedla Heilová.



Bližšie informácie a potrebné tlačivá k nominovaniu na ocenenie sú dostupné na webstránke www.vucpo.sk.



Vlani si Cenu PSK odniesol neurochirurg Juraj Šteňo, umelecký sochár Ján Lesňák a cena bola udelená aj kameramanovi a režisérovi Ladislavovi Csikymu, in memoriam. Cenu predsedu PSK si prevzala speváčka Katarína Koščová, predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Anna Petričová a umelecký sklár Ján Zoričák.